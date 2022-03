Medvedev é eliminado na 3ª fase de Indian Wells e cederá número 1 do ranking mundial a Djokovic

O tenista russo Daniil Medvedev foi eliminado pelo francês Gael Monfils na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells nesta segunda-feira e perderá o status de número 1 do ranking da ATP para Novak Djokovic.

Monfils, número 28 do mundo, foi a grande surpresa do torneio ao vencer Medvedev por 4-6, 6-3 e 6-1 para a alegria dos fãs presentes.

Medvedev, que sucedeu oficialmente Djokovic como número 1 do mundo em 28 de fevereiro, devolverá o primeiro lugar a ele na próxima segunda-feira, após o torneio de Indian Wells.

O tenista de Moscou precisava chegar pelo menos às quartas de final para se manter no topo do ranking da ATP quando a nova classificação for divulgada.

Medvedev, que reconheceu antes do evento que estava sentindo a pressão de ser o número 1, assistiu frustrado quando seu veterano adversário virou a partida e mostrou sua frustração batendo com sua raquete no chão no terceiro set.

A catarse não funcionou desta vez e o tenista russo perdeu seu saque seguinte contra Monfils que se encaminhava para uma das grandes vitórias de sua carreira.

Milhares de espectadores comemoraram a vitória do parisiense na quadra central de Indian Wells, a segunda maior do mundo, onde a bandeira ucraniana tremula ao lado da dos Estados Unidos em apoio ao país europeu contra a invasão russa.

Medvedev, que conquistou seu primeiro título de Grand Slam no US Open em 2021, está na lista de participantes do próximo Masters 1000 em Miami (21 de março a 3 de abril), onde Djokovic e Rafael Nadal não competirão.

Já Monfils, de 35 anos, enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz, uma das grandes promessas do tênis mundial aos 18 anos, nas oitavas de final em Indian Wells.

O jovem espanhol, uma das grandes promessas do tênis mundial, derrotou seu compatriota Roberto Bautista em dois sets rápidos, com parciais de 6-2 e 6-0 em apenas 66 minutos de jogo na quadra 3.

