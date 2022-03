Mais de 100 migrantes haitianos chegam ao sul da Flórida em um veleiro

Entre 100 e 150 migrantes haitianos chegaram nesta segunda-feira (14) à Flórida, nos Estados Unidos, a bordo de um veleiro, informaram autoridades locais, oito dias depois que outros 350 haitianos chegaram nessa mesma área do estado americano.

A embarcação atracou pela manhã a Summerland Key, no arquipélago de Florida Keys, no extremo sul do estado, informou à AFP um porta-voz do escritório do xerife do condado de Monroe.

Forças de segurança federais, estaduais e locais intervieram diante deste "ato de tráfico marítimo", escreveu no Twitter o agente-chefe da Patrulha Fronteiriça Walter N. Slosar.

Em uma foto enviada pelo escritório do xerife, é possível ver dezenas de migrantes haitianos reunidos diante de uma casa às margens do oceano, em Summerland Key.

No dia 6 de março, 356 haitianos chegaram a North Key Largo, cerca de 150 quilômetros a nordeste de Summerland Key.

A embarcação de madeira na qual viajavam encalhou perto de um luxuoso clube privado, e 158 migrantes se atiraram na água para alcançar a costa a nado.

Os demais permaneceram no barco e ficaram sob custódia da Guarda Costeira americana, que os devolveu ao Haiti na sexta-feira, indicou a autoridade em comunicado.

Os traficantes de pessoas costumam usar as Bahamas, um arquipélago situado a cerca de 80 km da costa da Flórida, como ponto de partida para transportar pessoas - muitas delas procedentes de outros países do Caribe como o Haiti - aos Estados Unidos.

Na sexta-feira, a Guarda Costeira dos EUA interceptou outro veleiro haitiano com 127 pessoas a bordo, a cerca de 60 km da costa de Anguilla Cays, no oeste das Bahamas.

