Líder checheno Kadyrov afirma que está na Ucrânia

O líder da república russa da Chechênia, Ramzan Kadyrov, um protegido do presidente russo Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira que está na Ucrânia ao lado das forças de Moscou em sua ofensiva contra este país.

Kadyrov, acusado por ONGs internacionais de graves violações dos direitos humanos na república do Cáucaso, publicou no Telegram um vídeo em que aparece de uniforme militar enquanto examina planos com soldados ao redor de uma mesa.

Mais tarde, ele afirmou em mensagem que o vídeo foi gravado em Gostomel, base aérea localizada perto de Kiev, capital ucraniana, controlada pelas forças russas nos primeiros dias da ofensiva.

Não foi possível confirmar a informação com fontes independentes.

"No outro dia estivemos a 20 km de vocês, os nazistas de Kiev, e agora estamos ainda mais perto", escreveu Kadyrov, que pediu a rendição das forças ucranianas "ou serão liquidadas".

Kadyrov, que governa a Chechênia com extrema violência, é próximo ao Kremlin e tem uma milícia paramilitar denominada "kadyrovtsy".

