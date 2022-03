Instalações do PSG amanhecem pichadas em protesto pela eliminação da Champions

O centro de treinamento e a sede do Paris Saint-Germain, assim como o estádio Parque dos Príncipes, apresentaram nesta segunda-feira várias pichações com protestos por conta da eliminação do time na Liga dos Campeões da Europa.

Os pichações foram dirigidos especialmente ao diretor esportivo do PSG, o ex-jogador brasileiro Leonardo, e a o catari Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

Os torcedores do PSG também expressaram seu descontentamento com a equipe no domingo, mesmo com a vitória por 3 a 0 sobre o Bordeaux pelo Campeonato Francês, e não pouparam os craques Neymar e Messi das vaias.

