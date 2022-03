Hamilton diz que vai adotar sobrenome da mãe na Fórmula 1

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton irá adotar o sobrenome de sua mãe, Carmen Larbalestier, para homenageá-la, disse o piloto britânico nesta segunda-feira em Dubai.

"O sobrenome da minha mãe é Larbalestier e estou prestes a adicioná-lo ao meu", disse o piloto da Mercedes durante entrevista coletiva na exposição Dubai World Expo.

A mudança ocorrerá "em breve", disse o britânico de 37 anos, que deverá correr sob o nome de Lewis Hamilton-Larbalestier.

"Não entendo muito a ideia da noiva perder o sobrenome quando se casa", continuou o piloto.

O heptacampeão disse que a mudança de nome está "em andamento", mas não acontecerá antes do primeiro Grande Prêmio do Bahrein, o primeiro da temporada 2022 da Fórmula 1, que será disputado no dia 20 de março.

Lewis Hamilton passou parte de sua infância com sua mãe, apesar do divórcio de seus pais quando ainda era criança.

