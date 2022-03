FMI: economia da Ucrânia se contrair até 35%, se guerra continuar

A economia ucraniana pode se contrair em até 35%, se o conflito provocado pela Rússia persistir, colocando a segurança alimentar global em risco - declarou o Fundo Monetário Internacional (FMI), nesta segunda-feira (14), em um relatório sobre a situação econômica do país.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia vai-se contrair, "no mínimo", em torno de 10% em 2022, no cenário de uma "resolução rápida" do conflito, afirmou o Fundo, advertindo, contudo, que se o conflito continuar, a recessão será muito mais acentuada, da ordem de 25% a 35%, alerta.

No curto prazo, a viabilidade da dívida da Ucrânia "não parece estar ameaçada", acrescenta o FMI, que descreve um governo funcional até o momento.

