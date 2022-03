Fluminense e América-MG decidem fora do Brasil seu futuro na Libertadores

Após vencer o Olimpia no Rio no jogo de ida por 3 a 1, o Fluminense vai a Assunção nesta quarta-feira e pode até perder por um gol de diferença para os paraguaios que avança para a fase de grupos da Taça Libertadores.

Campeão da Taça Guanabara e semifinalista do Campeonato Carioca, o tricolor vem de uma série invicta de 13 partidas no ano e não perde um jogo de mata-mata desde as quartas de final Copa do Brasil do ano passado.

Por sua vez, o Olimpia chega motivado para o confronto após vencer fora de casa o clássico contra o Cerro Porteño por 2 a 0 no último domingo, pelo Campeonato Paraguaio, mesmo tendo poupado alguns titulares.

Já o América-MG, que não vive boa fase no Campeonato Mineiro e no momento está fora da zona de classificação para as semifinais do estadual, aposta suas fichas na Libertadores para salvar o primeiro semestre da temporada.

O 'Coelho' vai a Guayaquil nesta terça para enfrentar o Barcelona após não sair do 0 a 0 com os equatorianos no jogo de ida, no estádio Independência. Para se classificar, o clube mineiro precisa de uma vitória simples. Em caso de empate, o classificado para a fase de grupos será decidido nos pênaltis.

-- Jogos de volta da terceira fase da Libertadores 2022 que serão disputados nesta semana (entre parênteses os resultados dos jogos de ida):

- Terça-feira:

Em Guayaquil: Barcelona (ECU) - América Mineiro (BRA) (0-0)

- Quarta-feira:

Em La Plata: Estudiantes (ARG) - Everton (CHI) (1-0)

Em Assunção: Olimpia (PAR) - Fluminense (BRA) (1-3)

- Quinta-feira:

Em La Paz: The Strongest (BOL) - Universidad Católica (ECU) (0-0)

