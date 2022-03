Ex-secretária de Madre Teresa é nomeada nova superiora de sua congregação

A antiga secretária de Madre Teresa foi eleita a chefe das Missionárias da Caridade, ordem fundada pela santa católica, segundo informaram, nesta segunda-feira, responsáveis da congregação.

A irmã Joseph Michael é a terceira superiora dessa congregação desde a morte, em 1997, da religiosa, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e que dedicou sua vida a ajudar os mais pobres de Calcutá.

Os membros da ordem religiosa, oriundos de 110 países, reuniram-se este fim de semana na cidade indiana para eleger sua nova dirigente, informou à AFP sua porta-voz Sunita Kumar.

A nova superiora geral da congregação "faz parte da organização há muito tempo e foi secretária da Madre Teresa durante anos", precisou Sunita Kumar.

Sua antecessora, a irmã Prema, ocupou o cargo desde 2009 e, recentemente, pediu sua saída por motivos de saúde.

A saída da irmã Prema foi anunciada pouco depois da ameaça, no último Natal, do governo indiano não autorizar as Missionárias da Caridade a receber doações do exterior, sob o pretexto que a organização não cumpria com as condições para isso.

Finalmente, sua licença foi renovada pouco depois.

A ordem católica foi fundada em 1950 por Madre Teresa, religiosa da Igreja católica que viveu e trabalhou na Índia a maior parte da sua vida. Foi beatificada em 2003 e santificada em 2016.

Os ativista de direitos humanos na índia manifestaram sua preocupação diante do aumento da discriminação e violência que as minorias religiosa vêm sofrendo desde a chegada de Narendra Modi ao poder em 2014.

