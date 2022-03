Copa Sul-Americana define classificados para fase de grupos nesta semana

A Copa Sul-Americana define nesta semana seus últimos classificados para a fase de grupos do torneio, que será disputada de 5 de abril a 26 de maio.

Entre terça e quinta-feira, 16 confrontos entre equipes do mesmo país definirão quem se soma aos quatro eliminados da terceira fase da Copa Libertadores, que também serão decididos nesta semana, e aos seis representantes de Argentina e seis de Brasil.

O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana acontece no dia 25 de março, em Assunção, no mesmo dia do sorteio das chaves da Libertadores.

A final da Copa Sul-Americana deste ano será no dia 1 de outubro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O campeão irá disputar a Recopa Sul-Americana com o ganhador da Libertadores 2022 e terá vaga garantida na fase de grupos da principal competição do continente em 2023.

-- Jogos de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana 2022 que serão disputados nesta semana (entre parênteses os resultados dos jogos de ida):

- Terça-feira:

Em Caracas: Metropolitanos (VEN) - Estudiantes de Mérida (VEN) (2-0)

Em Santa Cruz de la Sierra: Oriente Petrolero (BOL) - Royal Pari (BOL) (3-2)

Em Assunção: General Caballero (PAR) - Sol de América (PAR) (3-0)

Em Arequipa: Melgar (PER) - Cienciano (PER) (1-1)

Em Viña del Mar: Unión La Calera (CHI) - Ñublense (CHI) (0-0)

- Quarta-feira:

Em Montevidéu: River Plate (URU) - Liverpool (URU) (1-0)

Em Quito: LDU (EQU) - Mushuc Runa (EQU) (2-0)

Em Lima: Sport Boys (PER) - Ayacucho (PER) (0-2)

Em Cali: América de Cali (COL) - Independiente Medellín (COL) (1-2)

- Quinta-feira:

Em Santiago: Antofagasta (CHI) - Unión Española (CHI) (2-1)

Em Assunção: Guaireña (PAR) - Nacional (PAR) (1-0)

Em Caracas: Deportivo La Guaira (VEN) - Hermanos Colmenarez (VEN) (0-2)

Em Montero: Guabirá (BOL) - Jorge Wilstermann (BOL) (0-4)

Em Barranquilla: Junior (COL) - La Equidad (COL) (0-0)

Em Guayaquil: 9 de Octubre (ECU) - Delfín (ECU) (1-1)

Em Montevidéu: Cerro Largo (URU) - Wanderers (URU) (1-2)

