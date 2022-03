Comunicado do Business Wire :Vbrick

Vbrick, o principal fornecedor de plataforma de vídeo empresarial, anunciou hoje um crescimento acelerado contínuo em 2021, impulsionado pela inovação de produtos, novas aquisições de clientes e adoção expandida de sua principal plataforma de vídeo empresarial (EVP) em empresas comerciais e setores do governo federal.

Os destaques financeiros para o ano fiscal de 2021 incluem:

-- Crescimento anual da receita recorrente (ARR) de 25% em relação ao ano anterior

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- ARR agora respondendo por 80% da receita total

-- Margem bruta ARR GAAP superior a 79%

Os destaques de negócios incluem:

-- 107% de retenção de receita líquida corporativa

-- O gasto médio anual dos principais 50% dos clientes aumentou 17%

-- 80% de todos os clientes compraram dois ou mais produtos

"O ambiente de trabalho híbrido apresenta oportunidades e desafios significativos para grandes empresas", afirmou Paul Sparta, presidente e CEO da Vbrick. "O uso generalizado de vídeo, ao vivo e assíncrono, aumenta a produtividade e conecta os funcionários, seja trabalhando em ambientes tradicionais de escritório ou remotamente. A capacidade da Vbrick de fornecer o conteúdo de vídeo certo para as pessoas certas no momento certo, da maneira mais segura, é incomparável em nosso setor".

-- O número de usuários Vbrick EVP aumentou 50% de 2020 a 2021

-- Os usuários do Vbrick EVP enviaram 21% mais vídeos de 2020 a 2021

-- O EVP da Vbrick entregou mais de 23.000 webcasts em 2021, muitos dos quais ultrapassaram 10.000 participantes

"Os negócios da Vbrick em 2021 tiveram uma tração significativa em todos os setores e geografias da indústria. A solidez de nosso balanço patrimonial e nossa posição de caixa nos permitirão fazer investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento e vendas à medida que os negócios continuarem a retornar ao escritório. Estamos ouvindo o que nossos clientes e parceiros precisam e traçando nosso curso de acordo".

Sobre a Vbrick

A Vbrick é o fornecedor líder de Plataforma de vídeo empresarial (EVP). Sua solução nativa de nuvem de ponta a ponta remove as barreiras operacionais, de desempenho, segurança e integração à adoção, liberando o verdadeiro poder do vídeo para a empresa. As marcas mais reconhecidas do mundo confiam nos recursos comprovados de streaming unificado, vídeo sob demanda e gerenciamento de conteúdo da Vbrick para envolver, capacitar e transformar suas organizações em escala. Para saber mais, acesse vbrick.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220314005205/pt/

Contato

Contato da mídia Julie Kent Diretor de comunicação corporativa [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags