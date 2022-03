Comunicado do Business Wire :Premier Packaging

A Premier Packaging orgulha-se de ter assinado o The Climate Pledge, um compromisso de zerar as emissões líquidas de carbono em todas as operações da empresa de embalagens até 2040. A Premier está entre as mais de 300 empresas e organizações em todo o mundo que assinaram o Compromisso, trabalhando juntas para mitigar a crise climática e resolver os desafios de descarbonização da nossa economia.

O The Climate Pledge exige que os signatários alcancem carbono líquido zero em suas empresas até 2040. Os signatários se comprometem com três áreas de ação: medir e relatar regularmente as emissões de gases de efeito estufa; implementar estratégias de descarbonização por meio de mudanças e inovações reais nos negócios, incluindo melhorias de eficiência, energia renovável e redução de materiais; neutralizar as emissões remanescentes com compensações adicionais, quantificáveis, reais e permanentes para atingir a meta de emissão líquida zero.

"Ao assinar o The Climate Pledge, estamos nos comprometendo com uma ação contundente na redução de nossas emissões de gases de efeito estufa para atingir zero carbono líquido", disse o proprietário da Premier Packaging, John Gaynor. "Já estamos trabalhando com um material sustentável, o papelão ondulado, e estamos utilizando medidas de economia de energia, como o uso de empilhadeiras elétricas e iluminação LED. O rastreamento de nossas emissões de GEE nos ajudará a determinar estratégias para reduzi-las e então eliminá-las, tornando todas as nossas operações conscientes com respeito ao clima."

A Premier já trabalha com clientes por meio de seu Design Lab para oferecer embalagens do tamanho certo, reduzindo materiais tanto na embalagem quanto no preenchimento de espaços e aumentando a quantidade de embalagens enviadas por caminhão. Embalagens mais leves e menos caminhões significam menos emissões de carbono. Saiba mais sobre as soluções sustentáveis da empresa no site da Premier.

Em 2019, a Amazon e o Global Optimism cofundaram o The Climate Pledge, um compromisso para alcançar o Acordo de Paris 10 anos antes e eliminar a emissão de carbono até 2040. Agora, mais de 300 organizações assinaram o The Climate Pledge, enviando um sinal importante de que haverá um rápido crescimento na demanda por produtos e serviços que ajudem a reduzir as emissões de carbono. Para obter mais informações, acesse www.theclimatepledge.com.

Iniciada em Louisville em 1994, a Premier Packaging cresceu para mais de 90 localidades nos Estados Unidos, Canadá, México e Brasil, oferecendo embalagens personalizadas e soluções de remessa para seus clientes. A Premier pergunta "Por quê" para oferecer "Como".

