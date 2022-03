Comunicado do Business Wire :Lisarb Energy

A Lisarb Energy, desenvolvedora global de energia renovável em rápido crescimento, dá as boas-vindas a três profissionais seniores de financiamento de projetos para sua equipe global - Caio Duarte, Diretor Financeiro; Marcelo Bastos Palheiros, Controller; e Gilson Lutebark, Gerente de FP&A - trabalhando no escritório da Lisarb no Rio de Janeiro.

As novas nomeações da Lisarb coincidem com a duplicação dos registros de projetos renováveis na agência nacional de energia elétrica do Brasil, a ANEEL, impulsionada por um novo marco regulatório para geração distribuída (PL 5829/2019), que agiliza o processo de planejamento e anuência.

Hoje, o Brasil gera 11,5 GW de energia solar, com previsão de chegar a 125 GW até 2050, superando a energia hidrelétrica como a maior fonte de energia do país. Como uma crescente desenvolvedora e operadora de energia solar no Brasil, a Lisarb tem escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Teresina, e já possui linhas em 52 locais, em 12 estados, com 55 MW em construção; 277 MW prontos para construir; e 3,6 GW em desenvolvimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Durante os 30 anos desde a Cúpula do Clima da ONU no Rio, o Brasil liderou o caminho em energias renováveis - particularmente em hidrelétricas. À medida que impulsionadores regulatórios, sociais e ambientais mudam o mix de energia do país de algumas barragens e usinas centralizadas, para uma rede mais distribuída, a Lisarb construiu uma linha substancial de projetos eólicos e solares. Caio, Marcelo e Gilson trazem conexões e habilidades valiosas para nos ajudar a entregar nossa linha já existente, identificar novas oportunidades no Brasil e apoiar nossa expansão na Europa. Tenho o prazer de receber colegas tão experientes na equipe da Lisarb e estou ansioso para trabalhar com os três enquanto nos preparamos para uma mudança radical em nosso crescimento global", disse o CEO da Lisarb, Gustavo Savelli.

Globalmente, a Lisarb possui uma rede de projetos solares e eólicos no Brasil, Portugal, Espanha e Reino Unido, totalizando 4,3 GW. Possui mais de 500 MW de contratos de compra de energia (PPAs) de longo prazo com marcas líderes mundiais, como Raízen, AmBev e TIM Mobile, que buscam aumentar suas credenciais ESG. A própria Lisarb visa equilibrar o lucro com o propósito e criou a Fundação Lisarb para reinvestir em iniciativas de saúde e educação nas comunidades próximas às suas plantas de energia renovável.

- FIM -

Notas aos editores

Lisarb Energy

A Lisarb Energy é uma desenvolvedora global de energia renovável em rápido crescimento.

O sucesso e o crescimento da Lisarb Energy durante os últimos 18 meses permitiram que a empresa desenvolvesse um vasto portfólio de projetos de energia renovável. Atualmente, o Grupo possui um portfólio de usinas solares fotovoltaicas e parques eólicos em desenvolvimento e construção para mercados de energia centralizada e distribuída no Brasil, Portugal, Espanha e Reino Unido, totalizando 4,3 GW.

www.lisarb.energy

Quadro regulamentar

Para mais informações sobre o novo marco regulatório para geração distribuída no Brasil (PL 5829/2019), acesse este link para um artigo escrito pela Lisarb e publicado na Infosolar.

Biografias dos novos contratados na Lisarb Energy

Caio Duarte, CFOCaio é economista com mais de 20 anos de experiência em estruturação financeira e de projetos para empresas dos setores de energia, imobiliário, aviação, transportes, engenharia e pagamentos. Ele tem muito conhecimento em captação de recursos, relações com investidores, reestruturação, previsão, análise de custos e investimentos. Caio é especializado em fluxo de caixa, gestão de carteiras de dívida e investimentos, emissão de títulos, estruturação de garantias e implantação de ERP. É mestre em economia pela Universidade Cândido Mendes.

Marcelo Bastos Palheiros, ControllerMarcelo traz uma profunda experiência financeira, adquirida tanto em grandes empresas privadas, como a Tecnipar Ambiental, quanto no setor público - quando foi Diretor Fiscal da Agência Nacional de Saúde (ANS). As principais especialidades dele incluem planejamento estratégico, desenho de projetos, análise de metas/custos e gerenciamento de grandes equipes financeiras e contábeis. Marcelo também trabalhou no Banco BBM e no Comitê Olímpico Brasileiro. É formado em administração de empresas e contabilidade, com mestrado em auditoria e controladoria pela Universidade Salgado de Oliveira.

Gilson Lutebark, Gerente de Planejamento e Análise FinanceiraGilson possui mais de 25 anos de experiência em planejamento e análise financeira, tendo liderado equipes de controladoria e tesouraria em grandes empresas como Estaleiro Atlântico Sul S/A, Localfrio S/A e Cone S/A. Possui sólido conhecimento em instrumentos de financiamento - como debêntures, CRI e Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos (FINAME) - em bancos comerciais e instituições de fomento, incluindo Banco de Desenvolvimento do Brasil (BNDES), Incubadora de Tecnologia (FINEP) e fundos de desenvolvimento (FNE, FDNE). É graduado em administração de empresas pela Estácio.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220314005412/pt/

Contato

Para mais informações ou solicitações de entrevistas, entre em contato:

Justin Heath Consultor de relações públicas da Lisarb Energy Resonates Telefone: +44 (0)1635 898698 E-mail: [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags