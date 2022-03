Comunicado do Business Wire :GN Corporation

No primeiro relatório desse tipo, crianças com distúrbio do espectro do autismo (Autism spectrum disorder, ASD) mostraram melhora no comportamento, na capacidade de aprendizagem e no sono, após o consumo oral de Beta 1,3 -1,6 glucano produzido pela cepa AFO-202 de levedura preta Aureobasidium Pullulans(Nichi GLOW), publicado em BMJ Neurology Open (http://dx.doi.org/10.1136/bmjno-2021-000203). A reconstituição benéfica da microbiota intestinal também foi relatada com Nichi GLOW, única comparada a outros beta glucanos, por sua fonte e pureza, e seu método de produção.

Improvement of learning and communication skills, sleep pattern and sleep quality beside peer interaction were the major changes observed in a clinical study after a 90-day consumption of Nichi GLOW beta glucan food supplement, according to the parents of study participants. One of them demonstrated his reading, writing and mathematical skills in a follow-up consulting with Dr Raghavan, developmental pediatrician & neurologist. ß-glucans considered clearing aggregated alpha-synuclein by enhancing NK cells & as a prebiotic, control enterobacteria, a cause of the disease, thus may have potentials in tackling neurological illnesses involving gut microbiome-dysbiosis. Nichi GLOW, a safe food supplement, which does not contain any allergens are worth larger clinical studies of longer follow-up in different populations to validate as an adjunct to conventional treatment in neurodevelopmental and neurodegenerative illnesses, as gut microbiota varies with food habits also, said Dr Raghavan. (Graphic: Business Wire)

O autismo é um distúrbio de desenvolvimento neurológico que afeta 1 em cada 44 crianças no mundo desenvolvido, com múltiplas causas e gravidade variada de manifestação. Crianças do espectro autista são mais propensas a desenvolver doenças neurodegenerativas mais tarde na vida. No estudo, o consumo de Nichi GLOW aumentou a pontuação CARS [Childhood Autism Rating Scale (Escala de Avaliação do Autismo na Infância)] e melhorou as habilidades de comunicação (https://www.youtube.com/watch?v=reJOjBMKSg4). Nichi GLOW controlou as enterobactérias, um microbioma intestinal que produz proteínas nocivas como o curli e a amilóide, levando ao desdobramento e agregação de alfa-sinucleína nos neurônios, uma causa da doença (https://doi.org/10.1101/2021.10.26.21265505). A sinucleinopatia que se propaga através do eixo intestinal-cérebro para o cérebro pode causar Parkinson ou Demência, portanto, vale a pena estudar a profilaxia da gama de produtos Nichi Glucan em condições neurodegenerativas,já que a ativação da microglia é um dos mecanismos de sua ação no cérebro (https://doi.org/10.1016/j.jns.2021.117554), afirma Dr. Raghavan, o principal investigador.

Os resultados foram apresentados em um webinar que comemorava o Domingo do Autismo (https://www.ncrmniche.org/autismsunday2022/proceedings/index.html), organizado pelo Centro Interdisciplinar de Recuperação Avançada e Educação Memorial Jesuíta Antonyraj (Jesuit Antonyraj memorial Inter-disciplinary Center for Advanced Recovery and Education, JAICARE). As pesquisas realizadas no Japão revelaram potenciais ocultos (https://doi.org/10.1101/2021.08.05.21261640), desse beta-glucano; graças a um ecossistema saudável no Japão que contribui para o desenvolvimento de novas soluções, que, juntamente com a rede mundial interdisciplinar de especialistas em saúde da GN Corp, tornaram possível esse feito pioneiro, comentaram os cientistas. https://sponsored.bloomberg.com/article/jco/japan-where-high-tech-meets-high-value-foreign-direct-investment

A linha de produtos Nichi Glucan foi aprovada como aditivo alimentar no Japão em 1996 e não contém nenhum alergênico comumente informado. São produtos exclusivos produzidos como um exo-polissacarídeo por novas linhagens de Aureobasidium Pullulans em uma fábrica com certificação GMP [Good Manufacturing Practices (Boas Práticas de Fabricação)] no Japão e exportados sob marcas diversas: Nichi-GLOW, Neu-REFIX, Nichi Glucan & Nichi Glucan-REFIX; não destinados a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças e seus requisitos de aprovação podem variar de acordo com o país. As publicações destinam-se a fins acadêmicos e de iniciativa de pesquisa, e não devem ser interpretadas como orientação médica. Para obter informações sobre casos específicos de saúde, procure orientação médica.

