Comunicado do Business Wire :Bluehole New Consumption

A SMOORE, líder mundial na oferta de soluções de tecnologia de vaporização, anunciou hoje um laboratório de avaliação de riscos para a conformidade com a Diretiva Europeia sobre os Produtos de Tabaco (EUTPD). Dessa maneira, a SMOORE se tornou a primeira empresa da China capaz de fornecer produtos de vaporização com serviço completo de avaliação de riscos da TPD. Parte integral do centro de pesquisa fundamental da SMOORE, o laboratório será um hub para capacitar mais marcas de vaporização de modo a cumprir os padrões de segurança da EUTPD, atendendo assim aos requisitos de entrada no mercado de vaporização da União Europeia.

Este laboratório começou a operar no primeiro semestre de 2021 e já concluiu 52 testes de produtos para várias marcas líderes mundiais de vaporização. Como primeiro laboratório de avaliação de riscos corporativos compatível com a TPD na China, ele pode gerar relatórios de teste em cinco dias úteis. Seus equipamentos de laboratório são comparados aos de laboratórios de testes analíticos de classe mundial, como Labstat e Enthalpy.

Com entrada em vigor em 2014, a TPD é uma diretiva unificada para os regulamentos sobre o tabaco nos 27 estados-membros da UE. Ela regula a venda, apresentação e fabricação de todos os produtos de tabaco - incluindo cigarros eletrônicos - na UE. Com o controle de qualidade e a proteção da saúde pública em mente, a TPD estabelece requisitos de segurança específicos para o conteúdo dos cigarros eletrônicos, como concentração de nicotina, metais pesados, carbonila, aldeídos e cetonas, dos produtos autorizados a serem comercializados na UE.

Segundo maior mercado de produtos de vaporização depois da América do Norte, a Europa possui mais de 16,74 milhões de usuários adultos (2022), com um tamanho de mercado de US$ 5,58 bilhões (ECigIntelligence). Além disso, o tamanho do mercado regional de vaporização deve testemunhar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,17% nos próximos seis anos.

Com apenas um cigarro eletrônico (Vuse Solo) aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA por meio da Premarket Tobacco Product Application (PMTA) - ou, em português, "solicitação de pré-venda de produtos de tabaco" - até o momento, cada vez mais marcas de vaporização estão mirando no mercado europeu, considerando seu ambiente regulatório relativamente amigável e potencial de mercado significativo.

Como referência de qualidade e redução de danos no setor, a SMOORE cumpre com seus padrões de segurança internos SMOORE 3.0. Com base na guia de avaliação de riscos da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA e na PMTA, o SMOORE 3.0 abrange todos os testes de segurança de vaporização da PMTA e dos componentes nocivos e potencialmente nocivos (HPHC) listados pela FDA dos EUA. Além da segurança do vapor, o SMOORE 3.0 também envolve substâncias extraíveis e lixiviáveis de materiais de atomização de grau médico.

O centro de pesquisa fundamental da SMOORE desenvolveu um sistema integral de avaliação de riscos e teste analítico, abrangendo testes não clínicos de PMTA e avaliação de riscos à saúde. Credenciado pelo Serviço Nacional de Acreditação da China para Avaliação de Conformidade (CNAS) em 2019, agora ele é capaz de realizar até 149 testes de CNAS, incluindo a análise química de e-líquidos e aerossóis, segurança elétrica, segurança de materiais e segurança de baterias.

Desde que a FEELM, a principal marca de tecnologia de atomização pertencente à SMOORE, entrou no mercado da UE em 2018, a SMOORE mantém parceria com várias marcas líderes de vaporização nesta região, como a Vuse, HEXA, Innocigs e Alfapod. Até agora, os produtos de vaporização com tecnologias FEELM foram exportados para a Bélgica, Holanda, Estônia e Romênia, com liderança de mercado no Reino Unido, Alemanha e França.

