Chile convoca 27 jogadores para tentar façanha de garantir vaga na Copa do Mundo do Catar-2022

Com Alexis Sánchez e Arturo Vidal no comando, 27 jogadores foram convocados para a seleção chilena para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, em que não podem perder para Brasil e Uruguai para conseguir a façanha de se classificar para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Sánchez, que marcou um gol neste fim de semana dando o empate a seu time, a Inter de Milão, nos últimos instantes contra o Torino (1-1) pelo campeonato italiano, chegará aceso para a difícil missão que a 'Roja' tem pela frente diante do Brasil no Rio de Janeiro (24 de março) e Uruguai em Santiago (29 de março).

Vidal, companheiro de Sánchez na Inter, devido à expulsão na partida contra o Equador em novembro passado, não jogará contra o Brasil mas sim contra o Uruguai no encerramento das Eliminatórias.

Mas talvez seja tarde demais para Vidal salvar o Chile. Se perderem, e até empatarem, com os brasileiros, os chilenos só poderão chegar à Copa do Mundo por meio da repescagem, como quinto colocados na América do Sul, mesmo que derrote a Celeste na última rodada.

Para complicar ainda mais a situação, o jovem atacante chileno-britânico Ben Brereton está se recuperando de uma lesão e seu time, o Blackburn Rovers, da segunda divisão inglesa, acredita que ele não estará pronto para jogar pela 'Roja', o que seria um duro desfalque. Mesmo assim, o técnico do Chile, o uruguaio Martín Lasarte, o convocou.

O Chile chega às rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo em sexto lugar com 19 pontos e precisa vencer seus dois compromissos para se classificar diretamente para o Catar. Caso não some os seis pontos, terá de esperar outros resultados para ver se pelo menos fica com a quinta colocação.

--- Convocados do Chile para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022:

Goleiros: Claudio Bravo (Betis/Espanha), Brayan Cortés (Colo Colo), Zacarías López (La Serena) e Sebastián Pérez (Universidad Católica).

Defensores: Enzo Roco (Elche/Espanha), Guillermo Maripán (Monaco/França), Gary Medel (Bolonia/Italia), Mauricio Isla (Flamengo/Brasil), Paulo Díaz (River Plate/Argentina), Gabriel Suazo (Colo Colo), Sebastián Vegas (Monterrey/México), José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica) e Benjamín Kuscevic (Palmeiras/Brasil).

Meias: Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen/Alemanha), Claudio Baeza (Toluca/México), Diego Valdés (América/México), Erick Pulgar (Galatasaray/Turquia), Marcelino Núñez (Universidad Católica), Pablo Parra (Puebla/México) e Arturo Vidal (Inter de Milão/Itália).

Atacantes: Ben Brereton Díaz (Blackburn Rovers/Inglaterra), Jean Meneses (León/México), Alexis Sánchez (Inter de Milão/Itália), Joaquín Montecinos (Tijuana/México), Eduardo Vargas (Atlético-MG/Brasil), Víctor Dávila (León/México) e Luis Jiménez (Palestino).

