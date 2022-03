Chanceler alemão e presidente turco têm sua 1ª reunião em Ancara

O chanceler alemão, Olaf Scholz, desembarcou em Ancara, nesta segunda feira (14), para se reunir com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que defende a neutralidade de seu país e se oferece para mediar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.

Scholz iniciou sua visita no mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da Turquia moderna, informou a Embaixada da Alemanha em Ancara.

Depois, será recebido no palácio presidencial, de acordo com o programa oficial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este é o primeiro encontro entre os dois líderes desde que Scholz assumiu o lugar de Angela Merkel, com quem Erdogan havia estabelecido uma relação particular.

Para Günter Seufert, pesquisador alemão de relações internacionais e segurança, a visita do chefe de Governo alemão pretende, sobretudo, aproximar o Ocidente da Turquia.

Tradicional aliado de Kiev, o chefe de Estado turco condenou a invasão russa da Ucrânia no primeiro dia da ofensiva, em 24 de fevereiro, mas se absteve de aderir às sanções ocidentais contra Moscou.

Pelo contrário, Ancara tenta manter o vínculo para promover sua mediação.

O chanceler Scholz, que viajou para Moscou antes do conflito, reuniu-se várias vezes com o presidente russo, Vladimir Putin.

No sábado, Scholz voltou a conversar com o presidente Putin, junto com o líder francês, Emmanuel Macron, um dia depois da cúpula europeia realizada em Versalhes.

ach/rba/sag/mb/tt

Tags