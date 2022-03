Chanceler alemão e presidente turco reforçam necessidade de cessar-fogo na Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiteraram nesta segunda-feira (14) em Ancara a necessidade de um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia e sua disposição de continuar sua cooperação militar com Kiev.

A reunião desta segunda-feira é a primeira entre os dois líderes desde a chegada à chancelaria do sucessor de Angela Merkel, com quem Erdogan estabeleceu uma relação particular.

Ambos os países são membros da Otan, uma aliança militar dos Estados Unidos e das principais potências europeias. De acordo com Erdogan, as conversas ocorreram em um "ambiente de sinceridade".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Scholz, que agradeceu "os esforços da Turquia para uma solução diplomática", descreveu o encontro como "construtivo e produtivo".

A Turquia quer "preservar seus laços amistosos com [o presidente ucraniano, Volodimir] Zelensky e [o presidente russo, Vladimir] Putin", segundo Erdogan.

"Enviamos a ajuda necessária para a Ucrânia e continuaremos", acrescentou. Ancara defende a neutralidade de seu país enquanto quer ser mediador para um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia.

Desde 2019, fornece drones de combate a Kiev, que são usados contra tanques russos desde o início da invasão.

"A Turquia enviou armas para a Ucrânia, não apenas ajuda humanitária. Temos que levar isso em conta", destacou Scholz.

Tradicional aliado de Kiev, o chefe de Estado turco condenou a invasão russa da Ucrânia no primeiro dia da ofensiva, em 24 de fevereiro, mas se absteve de aderir às sanções ocidentais contra Moscou.

Scholz, que viajou para Moscou antes do conflito, reuniu-se várias vezes com o presidente russo, Vladimir Putin.

No sábado, voltou a conversar com o presidente Putin, junto com o líder francês, Emmanuel Macron, um dia depois da cúpula europeia realizada em Versalhes.

Para Günter Seufert, pesquisador alemão de relações internacionais e segurança, a visita do chefe de Governo alemão visava sobretudo aproximar o Ocidente da Turquia.

"Ninguém pede à Turquia para aderir às sanções contra a Rússia, mas pelo menos para não ignorá-las" tentando evitá-las, explicou à AFP.

Scholz também elogiou os esforços de Erdogan na região, referindo-se a Israel e Grécia, dois países cujos líderes visitaram a Turquia nos últimos dias.

"Temos divergências, opiniões diferentes sobre direitos humanos, Estado de direito (...), mas esperamos que sejam superadas rapidamente", disse o líder alemão.

A visita de Scholz faz parte de uma intensa sequência diplomática para a Turquia, que na semana passada sediou as primeiras conversas diretas entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

ach/rba/sag/mb/jc/mvv

Tags