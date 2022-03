BC da Rússia estuda adotar nova forma de fixar taxa de câmbio do rublo ante dólar

O Banco Central da Rússia planeja adotar uma nova forma de calcular a taxa oficial de câmbio do rublo em relação ao dólar, após sanções do Ocidente impostas em reação à invasão da Ucrânia por Moscou causarem forte turbulência no mercado cambial russo.

O BC russo disse nesta segunda-feira (14) que irá calcular a taxa de câmbio do rublo em relação a uma maior variedade de cotações, numa tentativa de reduzir a volatilidade da moeda. O câmbio será definido com base em transações feitas entre 10h e 16h30 pelo horário de Moscou. Até agora, a taxa oficial se baseava em negócios realizados entre 10h e 11h30, no horário local.

O BC ainda não informou quando o novo mecanismo entrará em vigor. No sábado (12), foi anunciado que a Bolsa de Moscou permanecerá fechada ao longo desta semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

