Atlético de Madrid e Manchester United vão para tudo ou nada pelas oitavas da Champions

O Atlético de Madrid vai nesta terça-feira a Old Trafford decidir uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester United em um confronto aberto após o empate em 1 a 1 no jogo de ida na Espanha.

O time 'colchonero' conseguiu abrir o placar no estádio Metropolitano aos 7 minutos de jogo com João Félix, mas cedeu o empate a 10 minutos do fim, com Anthony Elanga marcando para os ingleses.

O time espanhol vai à Inglaterra com a intenção de reeditar a façanha contra o Liverpool em 2020, quando saiu perdendo por 2 a 0 em Anfield e conseguiu virar o jogo para 3 a 2, eliminando os então atuais campeões e se garantindo na fase seguinte da Champions.

O Atlético vem embalado por quatro vitórias nos últimos quatro jogos do Campeonato Espanhol, e o técnico Diego Simeone mostrou estar satisfeito com o rendimento da equipe nas últimas semanas.

"É fato que o espírito de equipe nas últimas partidas melhorou. É um time mais combativo, mais intenso, que tem mais velocidade. E isso é o que queremos manter", disse Simeone antes da vitória por 2 a 1 sobre o Cádiz na última sexta-feira.

Com a moral alta, o principal problema para o treinador é o grande número de jogadores no departamento médico, como o lateral croata Sime Vrsaljko, o volante francês Geoffrey Kondogbiae, o centroavante brasileiro Matheus Cunha e o atacante argentino Ángel Correa, que entrou nos 10 minutos finais contra o Cádiz e é o artilheiro do time na temporada.

O jogo contra o United também pode ser uma oportunidade para o atacante francês Antoine Grizmann voltar a brilhar. O jogador desfalcou a equipe por nove partidas e reapareceu no jogo de ida contra os ingleses, além de ter entrado como titular na última sexta pelo Campeonato Espanhol.

"Estamos fazendo as coisas muito bem e espero poder ajudar a equipe como tenho feito ultimamente, fazendo gols, assistências e vencendo", disse o atacante.

A partida também será um desafio para o crescimento de João Félix, que após muitos altos e baixos parece ter encontrado seu caminho no time com cinco gols nos últimos cinco jogos.

O português inspirado pode ser crucial para o Atlético em Old Trafford, onde o United conta com o fator casa para carimbar o passaporte para as quartas de final da Champions.

O time inglês vai para o jogo confiante após a vitória por 3 a 1 sobre o Tottenham pela Premier League, com direito a 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo.

Com o 'hat-trick' contra o Tottenham, o astro português Cristiano Ronaldo chegou à marca de 807 gols marcados desde sua estreia como profissional e se tornou o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais, superando os 805 atribuídos ao austríaco e checoslovaco Josef Bican, que jogou entre 1931 e 1955 e era considerado o recordista até o momento.

"Todos nesta cidade, cada torcedor do United, todos os jogadores, staff, queremos avançar às quartas de final da Champions League. Creio que este jogo (contra o Tottenham) e este resultado servirão como motivação para terça-feira", disse o treinador dos "Red Devils", Ralf Rangnick.

