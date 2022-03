Ataque contra edifício residencial em Kiev deixa um morto

Ao menos uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas em um ataque contra um edifício residencial em Kiev, informaram as equipes de emergência, no momento em que as tropas russas se aproximam da capital ucraniana.

Em uma primeira informação, os serviços de resgate anunciaram duas mortes, mas apagaram a mensagem das redes sociais e retificaram com outra que menciona uma vítima fatal.

As equipes de resgate informaram que o prédio fica no distrito Obolon, zona norte da capital ucraniana, e que o incêndio foi controlado pelos bombeiros depois que foi alvo de um "disparo de artilharia" durante a madrugada.

Três pessoas feridas foram hospitalizadas e outras nove foram tratadas por ferimentos leves no local do ataque.

