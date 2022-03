Assessor de Zelensky diz que negociações com Rússia caminham, mas são difíceis

Assessor da presidência da Ucrânia, Mykhailo Podolyak afirmou nesta segunda-feira, 14, que as negociações com a Rússia estão em andamento, embora difíceis. A avaliação foi apresentada em publicação no Twitter após uma nova rodada de conversas entre autoridades dos dois lados do conflito.

Podolyak atribuiu as divergências às diferenças nos sistemas políticos dos dois países. "O (sistema) da Ucrânia (visa) diálogo livre dentro da sociedade e um consenso obrigatório. O da Rússia é um ultimato de supressão da própria sociedade", escreveu.

Antes do encontro, o assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já havia antecipado que a reunião seria difícil. "Embora a Rússia perceba o absurdo de suas ações agressivas, ainda tem a ilusão de que os 19 dias de violência contra cidades pacíficas é a estratégia certa", comentou.

