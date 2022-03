Ajax põe jovens talentos à prova contra Benfica na Champions

O brasileiro Antony, o holandês Gravenberch, o mexicano Álvarez e o marroquino Mazraoui são as novas joias do Ajax, celeiro inesgotável de jovens talentos, que medirá forças com o Benfica nesta terça-feira pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Após o empate em 2 a 2 em Lisboa, o time comandado pelo treinador Erik Ten Hag precisa vencer em casa para se classificar, missão para a qual o Ajax conta com a boa pontaria do atacante marfinense Sébastien Haller, vice-artilheiro da Champions com 11 gols em 7 jogos.

O Ajax sonha em superar este ano a campanha de 2019, quando chegou às semifinais após eliminar os favoritos Real Madrid nas oitavas e a Juventus nas quartas, antes de cair para o Tottenham.

Na época, os jovens destaques do time eram Frenkie De Jong, Matthijs De Ligt e Donny van de Beek, que juntos formaram a "nova geração de ouro" e posteriormente se transferiram para Barcelona, Juventus e Manchester United, respectivamente.

O Ajax é reconhecidamente um dos melhores clubes formadores da Europa, tendo em sua galeria de ídolos vários jogadores que saíram das categorias de base e que se tornaram grandes nomes do futebol mundial, como Marco van Basten, Clarence Seedorf e Johan Cruijff.

"Nós não nos beneficiamos dos direitos de televisão dos clubes das grandes ligas. Nosso modelo econômico se baseia na formação de jogadores e na participação frequente na Liga dos Campeões", explicou à AFP Edwin van der Sar, ex-goleiro da seleção holandesa e atualmente diretor-executivo do Ajax.

Assim como nos tempos de jogador, Van der Sar vem fazendo um grande trabalho como dirigente. O clube vive boa situação econômica e esportiva, deixando para trás os rivais PSV Eindhoven e Feyenoord, e é o atual tricampeão holandês.

"Mas as atuações do Ajax são cíclicas. É um eterno recomeço", disse por sua vez o craque holandês Dennis Bergkamp, ex-jogador do clube.

A saída do marroquino Noussair Mazraoui ao final da temporada parece inevitável e a diretoria não poderá se opor ao desejo do lateral de 24 anos, no clube os 12, cujo contrato termina em junho. Segundo a imprensa holandesa, o jogador já teria se acertado com o Barcelona para a próxima temporada.

Com apenas 19 anos, o meia Ryan Gravenberch, outra prata da casa, é cobiçado por clubes como Bayern de Munique, Juventus, Barcelona e Real Madrid. Segundo a revista holandesa Voetbal International, o Ajax pede 38,5 milhões de euros pelo jogador.

Por sua vez, o atacante brasileiro Antony, de 22 anos, pode buscar novos ares após duas temporadas no clube holandês. O jogador, que vem sendo convocado para a Seleção brasileira pelo técnico Tite e tem grandes chances de disputar a Copa do Mundo do Catar, foi comprado do São Paulo pelo Ajax em 2020 por 16 milhões de euros.

O volante mexicano Edson Álvarez, no clube há três temporadas, também pode abandonar o barco, assim como Sébastien Haller.

Apesar das perdas, o dinheiro das vendas será útil para reconstruir uma equipe para o futuro. Um desafio constante que não desanima os torcedores, confiantes na capacidade de renovação do clube.

