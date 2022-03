AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2022 ATÉ TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2022

América

(+) OTTAWA (Canadá) - Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, dirige-se ao Parlamento canadense - 13H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 16)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Termina mandato da Missão da ONU no Sudão do Sul (UNMISS) -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Funcionários do Twitter começam a retornar ao trabalho de escritório -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - O ator Cuba Gooding Jr vai a julgamento, acusado de apalpar três mulheres - 10H30

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação da taxa de juros / Copom /selic - 19H00

(+) LIMA (Peru) - Discurso previsto no Congresso do presidente Pedro Castillo - 20H00

(+) MÉXICO (México) - Visita de Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interior dos EUA - (até 15)

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, recebe o colega iraniano, Hossein Amir-Abdollahian - 07H00

BRUXELAS (Bélgica) - Secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, concede coletiva de imprensa prévia a reunião de ministros da Defesa - 12H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Ucrânia e Rússia dialogam por videoconferência -

OSLO (Noruega) - Exercícios militares da Otan no Ártico - (até 1 de Abril)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Cúpula da Força Conjunta Expedicionária, formada por dez países -

GENEBRA (Suíça) - Sessão de Conselho de Direitos Humanos da ONU - (até 1 de Abril)

(+) PARIS (França) - O réu Salah Abdeslam se apresenta no julgamento dos atentados de novembro de 2015 em Paris - 09H30

BERLIM (Alemanha) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o rei Abdullah II, da Jordânia, concedem coletiva de imprensa após diálogo - 09H00

(+) BERLIM (Alemanha) - A ministra do Interior, Nancy Faeser, concede coletiva de imprensa para apresentar um plano de ação no combate ao extremismo de direita - 10H00

(+) PARIS (França) - Coletiva de imprensa da Estratégia Nacional pela Biodiversidade para 2030 - 14H00

(+) PRAGA (República Tcheca) - Manifestação em apoio ao aumento da ajuda militar à Ucrânia - 15H00

RENNES (França) - Julgamento de 24 iraquianos acusado de tráfico de seres humanos - (até 25)

GENEBRA (Suíça) - Audiência de candidatos a diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho -

GENEBRA (Suíça) - Sessão de negociações interinas antes da Conferência sobre a Biodiversidade COP15 - (até 29)

BUDAPESTE (Hungria) - Manifestações pró e contra Viktor Orban antes das eleições -

(+) PARIS (França) - Ministros da Saúde da UE celebram reunião especial sobre o tratamento a feridos e doentes vindos da Ucrânia -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros da Economia e das Finanças da UE -

(+) TIRANA (Albânia) - Visita do chefe da diplomacia europeia, Josep Borell -

LAUSANA (Suíça) - Tribunal Arbitral do Esporte avalia apelação do biatleta russo Evgeny Ustyugov contra suspensão por doping - (até 17)

Oriente Médio e África do Norte

???? (Síria) - Manifestantes lembram os 11 anos do início da guerra na Síria -

TRÍPOLI (Líbia) - Reunião de comitê criado pela ONU com entidades rivais, a Câmara de Representantes e o Alto Conselho de Estado (data a confirmar) -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - China concede coletiva de imprensa sobre a prevenção à epidemia de covid-19, enquanto casos se disseminam - 05H00

(+) MANILA (Filipinas) - Protesto contra aumento dos preços do petróleo provocados pelo confrlito russo-ucraniano - 09H00

NOVA DÉLHI (Índia) - Festival da primavera Holi - (até 18)

(+) TÓQUIO (Japão) - Semana da Moda de Tóquio - (até 19)

(+) JAPÃO - Tropas do Japão e dos EUA fazem exercícios anuais -

África

(*) MOGADÍSCIO (Somália) - Eleições legislativas para a Câmara baixa, seguidas de votação para presidente (horários a serem confirmados) -

Esportes

AMSTERDÃ (Holanda) - Futebol: Liga dos Campeões, Oitavas de final - Volta - Ajax (HOL) X Benfica (POR) - 18H00

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Liga dos Campeões, oitavas de final - Volta, Manchester United (ENG) X Atlético de Madrid (ESP) - 18H00

(+) KUALA LUMPUR (Malásia) - Futebol: Eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo 2022 - (até 1 de Junho 2022)

INDIAN WELLS (Estados Unidos) - Tênis: WTA tour 2022, BNP Paribas Open - (até 20)

(*) INDIAN WELLS (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2022, BNP Paribas Open - (até 20)

QUARTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2022

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dirige-se ao Congresso americano - 11H00

TEGUCIGALPA (Honduras) - Segunda audiência sobre o processo de extradição do ex-presidente Hernández aos EUA por narcotráfico - 13H00

Europa

(+) HAIA (Holanda) - CIJ dá veredicto sobre ação ucraniana contra a Rússia por justificar falsamente sua invasão com acusações de genocídio -

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da Defesa da Otan se reúnem sobre a guerra na Ucrânia -

MOSCOU (Rússia) - Sessão da Duma, Câmara baixa do Parlamento russo -

(+) SARAJEVO (Bósnia-Herzegovina) - Visita do chefe da diplomacia europeia, Josep Borell, que econtrará soldados da força europeia na Bósnia (Eufor) -

PARIS (França) - 306º Conselho da Agência Espacial Europeia (ESA) - (até 17)

BERLIM (Alemanha) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, e a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, concedem coletiva de imprensa antes de diálogos - 16H00

Oriente Médio e África do Norte

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Conferência de doadores do Iêmen - 02H00

Esportes

TURIM (Itália) - Futebol: Liga dos Campeões, Oitavas de final - Volta - Juventus (ITA) X Villarreal (ESP) - 18H00

VILLENEUVE-D'ASCQ (França) - Futebol: Liga dos Campeões, Oitavas de final - Volta - Lille (FRA) X Chelsea (ENG) - 18H00

QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2022

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Expira mandato da missão da ONU no Afeganistão -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 10H30

Europa

LONDRES (Reino Unido) - GB publica inquérito sobre a morte em 2018 de Dawn Sturgess após a exposição ao agente neurotóxico russo Novichok em Salisbury - (até 17 de Junho)

(+) AUBERVILLIERS (França) - Presidenciais francesas: o atual ocupante do Palácio do Eliseu, Emmanuel Macron, apresenta seu projeto durante coletiva de imprensa - 12H00

IRLANDA - Dia de São Patrício -

PARIS (França) - Feira Mundial do Turismo - 07H00 (até 20)

FRANKFURT (Alemanha) - A presidente do BCE, Christine Lagarde, disvursa na conferência "BCE e seus Obsevadores" - 07H30

LONDRES (Reino Unido) - Decisão do Banco da Inglaterra sobre política monetária - 10H00

(+) AMSTERDÃ (Holanda) - Agência Europeia de Medicamentos (EMA) atualiza sobre a pandemia da covid-19 - 11H00

BERLIM (Alemanha) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, concede coletiva de imprensa com dirigentes dos estados após reunião sobre a covid-19 - 11H00

Ásia-Pacífico

PHNOM PENH (Camboja) - Veredicto de membros da oposição acusados de complô contra o governo do primeiro-ministro, Hun Sen -

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 20 -

LEVERKUSEN (Alemanha) - Futebol: Liga Europa - últimos jogos de volta das oitavas de final: Bayer Leverkusen (GER) X Atalanta (ITA) - 15H45

ISTAMBUL (Turquia) - Futebol: Liga Europa - últimos jogos de volta das oitavas de final: Galatasaray (TUR) X Barcelona (ESP) - 15H45

MÔNACO (Principado de Mônaco) - Futebol: Liga Europa - últimos jogos de volta das oitavas de final: Monaco (FRA) X Sporting Braga (POR) - 15H45

DÉCINES-CHARPIEU (França) - Futebol: Liga Europa - últimos jogos de volta das oitavas de final: Lyon (FRA) X FC Porto (POR) - 18H00

SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022

América

SANTIAGO (Chile) - Festival Lollapalooza volta ao Chile em 2022, após dois anos suspenso pela covid-19 - (até 20)

LIMA (Peru) - Governadores convocam marcha em defesa da estabilidade do país - 20H00

Europa

EVIAN (França) - 60º aniversário dos acordos de Évian da independência da Argélia -

LONDRES (Reino Unido) - Lançamento nos cinemas do Reino Unido do filme 'Downton Abbey: A New Era' -

DIJON (França) - Conferência de ministros europeus do Turismo - 05H15

(+) MOSCOU (Rússia) - Reunião do Banco Central russo - 08H30

BAIKONUR (Cazaquistão) - Lançamento do foguete Souyz levando três cosmonautas para a ISS - 13H55

Esportes

SAKHIR (Bahrein) - Auto: Temporada de Fórmula 1 - Grande Prêmio do Bahrein 2022 - (até 20)

BELGRADO (Sérvia) - Atletismo: Campeonatos Mundiais Indoor - (até 20)

ESTOCOLMO (Suécia) - Estreia sueca do filme biográfico 'I am Zlatan' sobre o jogador Zlatan Ibrahimovic - 16H00

SÁBADO, 19 DE MARÇO DE 2022

América

(+) BELIZE - Visita do príncipe William e sua esposa, Catherine, duquesa de Cambridge - (até 21)

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - 33ª cerimônia anual dos prêmios do Sindicato dos Produtores de Hollywood -

Europa

ASHKHABAD (Turcomenistão) - Posse do novo presidente turcomeno -

(*) ESPANHA - Convocação de manifestações em frente a prefeituras de todo o país do partido de extrema direita Vox - 09H00

Ásia-Pacífico

TIMOR LESTE - Eleição presidencial -

(+) PHNOM PENH (Camboja) - Visita do premier japonês, Fumio Kishida - 21H00 (até 21)

DOMINGO, 20 DE MARÇO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - Dia Internacional da Francofonia -

(+) MUNDO - Dia Internacional da Felicidade - 14H00

Europa

(+) ALEMANHA - Estágio final do plano para o relaxamento das restrições de medidas anticovid -

(+) TIBLÍSSI (Geórgia) - Exercícios conjuntos entre Otan e Geórgia - (até 25)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ativistas manifestam-se para pedir o reconhecimento do 'ecocídio' com um crime segundo a legislação europeia - 07H30

Oriente Médio e África do Norte

IRÃ - Nowruz (Ano Novo persa) - (até 21)

Esportes

(+) MANDALIKA (Indonésia) - Moto: MotoGP Grande Prêmio da Indonésia -

(+) SAKHIR (Bahrein) - Auto: Temporada de Fórmula 1 - Grande Prêmio do Bahreïn 2022 -

(+) LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 30ª rodada: Liverpool X Manchester United - 14H30

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial -

(+) MUNDO - Dia Internacional das Florestas -

MUNDO - Dia Mundial da Síndrome de Down -

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Fed, Jerome Powell, discursa em conferência econômica - 14H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Reunião do IPCC para aprovar seu relatório sobre soluções para combater o aquecimento global - (até 1 de Abril)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros das Relações Exteriores da UE -

Oriente Médio e África do Norte

(+) DOHA (Catar) - Feira internacional de Defesa - (até 23)

África

(+) KIGALI (Ruanda) - Corte decide no processo de apelação para aumentar a sentença contra Paul Rusesabagina, herói retratado no filme 'Hotel Ruanda', por acusações de terrorismo - 05H00

(+) DACAR (Senegal) - 9º Fórum Mundial da Água - (até 26)

TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Água -

Europa

(+) SÓFIA (Bulgária) - Mack Rutherford, 16 anos, parte em sua tentativa de se tornar o piloto mais jovem a fazer um voo solo ao redor do mundo -

(+) LONDRES (Reino Unido) - 5º aniversário do atentado terrorista em frente ao Parlamento -

(+) PARIS (França) - Publicação do Guia Michelin da França 2022 -

(+) VIENA (Áustria) - Estados-membros do Tratado de Proibilção de Armas Nucleares celebram sua primeira reunião - (até 24)

Tags