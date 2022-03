Ucrânia anuncia que eletricidade em usina nuclear de Chernobyl foi restabelecida

A Ucrânia anunciou que conseguiu consertar um cabo elétrico quebrado na usina nuclear de Chernobyl, atualmente ocupada por tropas russas. O ministro da Energia ucraniano, Herman Halushchenko, disse que os "heróis" do sistema nacional de eletricidade conseguiram restaurar a conexão.

A eletricidade é usada para alimentar sistemas de bombeamento que resfriam o combustível nuclear e evitam que ele vaze.

A Ucrânia informou na quarta-feira, 9, que o cabo estava quebrado e que o sistema poderia continuar operando com geradores, mas que havia apenas 48 horas para fazê-lo. (COM ASSOCIATED PRESS)

