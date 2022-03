Sevilla empata com Rayo Vallecano (1-1) e título do campeonato espanhol fica mais distante

O Sevilla deu um passo atrás em sua luta para conquistar o título da LaLiga espanhol após o empate (1-1) neste domingo fora de casa com o Rayo Vallecano (13º).

A equipe andaluza ocupa o segundo lugar com 56 pontos, sete a menos que o líder Real Madrid, que disputará a partida da 28ª rodada na segunda-feira contra o Mallorca.

Para os jogadores comandados pelo técnico Julen Lopetegui, foi o sexto empate nos últimos oito jogos no campeonato, e sua vice-liderança começa a ser ameaçada pelo Atlético de Madrid que vive uma ascensão e tem 51 pontos.

O português Bebé abriu o placar no início do segundo tempo para o Rayo Vallecano (46), que vinha de seis derrotas seguidas, enquanto o dinamarquês Thomas Delaney (63) empatou para o Sevilla.

O gol da vitória poderia ter vindo quando Rafa Mir foi derrubado por Alejandro Catena e o árbitro apontou o pênalti. Mas após consultar o VAR, a decisão foi revertida.

Os sevilhanos ainda têm pelo menos a opção de lutar pelo título da Liga Europa, cuja final será disputada na capital andaluza, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Na partida de ida das oitavas de final, o Sevilla derrotou o inglês West Ham por 1 a 0 na quinta-feira.

Também neste domingo o Betis (4º) venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 com um gol de Iglesias aos 20 minutos e entrou provisoriamente no G4 com 49 pontos (a dois do Atlético de Madrid) e um ponto à frente do quinto colocado Barcelona (que disputou dois jogos a menos).

-- Jogos da 28ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Atlético de Madrid - Cádiz 2 - 1

- Sábado:

Levante - Espanyol 1 - 1

Granada - Elche 0 - 1

Villarreal - Celta Vigo 1 - 0

Getafe - Valencia 0 - 0

- Domingo:

Rayo Vallecano - Sevilla 1 - 1

Betis - Athletic Bilbao 1 - 0

Real Sociedad - Alavés

(17h00) Barcelona - Osasuna

- Segunda-feira:

(17h00) Mallorca - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 63 27 19 6 2 56 21 35

2. Sevilla 56 28 15 11 2 40 19 21

3. Atlético de Madrid 51 28 15 6 7 52 36 16

4. Betis 49 28 15 4 9 50 35 15

5. Barcelona 48 26 13 9 4 48 29 19

6. Villarreal 45 28 12 9 7 48 26 22

7. Real Sociedad 44 27 12 8 7 28 29 -1

8. Athletic Bilbao 40 28 10 10 8 32 27 5

9. Valencia 37 28 9 10 9 41 43 -2

10. Celta Vigo 35 28 9 8 11 33 32 1

11. Osasuna 35 27 9 8 10 26 31 -5

12. Espanyol 33 28 8 9 11 34 41 -7

13. Rayo Vallecano 32 27 9 5 13 29 33 -4

14. Elche 32 28 8 8 12 30 39 -9

15. Getafe 28 28 6 10 12 26 32 -6

16. Mallorca 26 27 6 8 13 26 45 -19

17. Granada 25 28 5 10 13 28 44 -16

18. Cádiz 24 28 4 12 12 24 41 -17

19. Alavés 22 27 5 7 15 21 44 -23

20. Levante 19 28 3 10 15 30 55 -25

bds/iga/aam

