Raducanu é eliminada na terceira fase de Indian Wells; Murray perde para Bublik

A jovem tenista britânica Emma Raducanu, atual campeã do Aberto dos Estados Unidos, sofreu uma nova decepção neste domingo com sua eliminação inesperada na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells contra a croata Petra Martic.

Raducanu, décima terceira no ranking mundial, perdeu para Martic (79ª) com parciais de 6-7 (7/3), 6-4 e 7-5 em duas horas e 46 minutos de jogo na quadra central de Indian Wells, na Califórnia.

Aos 19 anos, Raducanu ainda está tentando corresponder às expectativas gigantescas geradas por seu surpreendente triunfo em 2021 em Flushing Meadows, onde não perdeu um set a caminho do título desde o Qualy.

Desde então, acumulou decepções nos torneios que disputou, incluindo uma eliminação na segunda rodada do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam desta temporada.

Nas sete competições que disputou desde o triunfo em Nova York, seu melhor resultado foi chegar às quartas de final do Transylvania Open, em outubro.

No prestigiado Indian Wells, segundo torneio da categoria WTA 1000 do ano, Raducanu esperava ter uma participação mais duradoura, aproveitando o fato de que as três primeiras classificadas do ranking WTA estão fora do torneio.

A jovem nascida no Canadá ainda tinha frescas as lembranças da decepção que viveu em outubro de 2021, quando apareceu no deserto californiano como a nova joia do tênis mundial e foi eliminada primeiro pela bielorrussa Aliaksandra Sasnovich.

Na sexta-feira, Raducanu estava radiante de alegria ao conseguir sua primeira vitória no Coachella Valley contra Caroline Garcia e neste domingo não desistiu até o fim em um duelo difícil contra a experiente Martic.

Apoiada pelo público, a britânica mostrou sinais de seu talento, mas não se sentiu à vontade em nenhum momento contra a aguerrida Martic, outra tenista determinada a redirecionar um início de temporada fraco.

"Esta vitória significa muito para mim", reconheceu Martic. "Eu a queria tanto. Estou feliz por ter mantido a calma quando não estava jogando tão bem."

Martic, de 31 anos, fez Raducanu suar para vencer o primeiro set no tie break. Depois seu jogo foi crescendo e na segunda parcial ela impediu a oponente de resolver o confronto na quadra rápida.

No set decisivo, Raducanu lutou até conseguir uma vantagem de 5 a 4 e sacou para a vitória, mas Martic não desistiu e empatou novamente o duelo, um golpe mental do qual a britânica não conseguiu mais se recuperar.

Martic enfrentará a russa Liudmila Samsonova (32ª) nas oitavas de final.

Após a derrota de Raducanu, seu compatriota Andy Murray também foi eliminado no Masters 1000 de Indian Wells com uma derrota em dois sets para Alexander Bublik.

O cazaque, que acaba de conquistar seu primeiro título em fevereiro em Montpellier, venceu por 7-6 (11/9) e 6-3.

Murray, de 34 anos, travou um longo 'tie break' no primeiro set, mas acabou sentindo o cansaço e não resistiu a Bublik, dez anos mais novo.

O britânico cumpriu seu objetivo de alcançar 700 vitórias na carreira na ATP na sexta-feira - o quarto jogador em atividade a conseguir o feito - ao derrotar Taro Daniel na primeira rodada.

Vencedor de três torneios do Grand Slam, Murray ainda está tentando retornar à elite após as últimas temporadas marcadas por lesões.

O russo Andrey Rublev começou a busca por seu primeiro título no Masters 1000 vencendo o alemão Dominik Koepfer em dois sets.

Rublev, número 7 no ranking ATP, venceu Koepfer, número 51, com parciais de 7-5 e 6-4 em uma hora e 45 minutos de jogo.

O tenista moscovita vive uma grande fase nesta temporada, na qual conquistou troféus em Marselha e Dubai.

Em duelo entre americanos, John Isner, número 23 do ranking da ATP, derrotou Sam Querrey, número 114, por 7-6 (8/6) e 7-6 (7/2).

--- Resultados deste domingo do Masters 1000 de Indian Wells:

- Masculino (segunda fase)

Miomir Kecmanovic (SRB) x Marin Cilic (CRO/N.24) 6-7 (7/9), 6-3, 7-6 (8/6)

Taylor Fritz (EUA/N.20) x Kamil Majchrzak (POL) 6-1, 6-1

Andrey Rublev (RUS/N.7) x Dominik Koepfer (ALE) 7-5, 6-4

Steve Johnson (EUA) x Aslan Karatsev (RUS/N.22) 7-6 (7/5), 6-4

Hubert Hurkacz (POL/N.11) x Oscar Otte (ALE) 6-3, 3-6, 6-3

John Isner (EUA/N.23) x Sam Querrey (EUA) 7-6 (8/6), 7-6 (7/2)

Alexander Bublik (CAZ/N.31) xa Andy Murray (SCO) 7-6 (11/9), 6-3

- Feminino (Terceira fase)

Petra Martic (CRO) x Emma Raducanu (GBR/N.11) 6-7 (3/7), 6-4, 7-5

Liudmila Samsonova (RUS/N.28) x Danka Kovinic (MNE) 6-4, 7-6 (7/4)

gbv/ol/ma/zm/aam

