Prêmios BAFTA do cinema britânico consagram 'Ataque dos Cães'

"Ataque dos Cães", western de Jane Campion, venceu neste domingo (13) os prêmios BAFTA da academia de cinema britânico nas categorias de melhor direção e melhor filme, durante uma cerimônia celebrada em Londres.

O ator principal do filme, Benedict Cumberbatch, recebeu o prêmio de melhor direção no lugar de Campion, um dia depois de ela levar o prêmio máximo do Sindicato dos Diretores de Hollywood por seu filme sobre masculinidade tóxica e caubóis sexualmente reprimidos.

O longa é favorito ao Oscar, que será celebrado dentro de duas semanas em Los Angeles.

Will Smith levou o prêmio de melhor ator pelo papel do pai e treinador de tênis das irmãs Venus e Serena Williams em "King Richard: criando campeãs", enquanto a britânica Joanna Scanlan ficou com o prêmio de melhor atriz pelo papel de uma viúva no drama "After Love".

O presidente dos BAFTA, Krishnendu Majumdar, disse que a invasão russa à Ucrânia "chocou o mundo" e assegurou que as academias de cinema de toda a Europa compartilham "a esperança do retorno à paz".

Apesar de não vencer nas categorias principais, o filme de ficção científica "Duna", de Denis Villeneuve, levou os prêmios de melhores efeitos especiais, fotografia, som, trilha sonora e design de produção.

O japonês Ryusuke Hamaguchi ficou com o prêmio de melhor filme de língua não inglesa com "Drive My Car", categoria no qual competia o espanhol "Mães paralelas", de Pedro Almodóvar.

Kenneth Branagh levou o prêmio de melhor filme britânico pela fita semi-autobiográfica "Belfast".

