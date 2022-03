PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia bombardeia base militar no oeste da Ucrânia, perto da Polônia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

LVIV:

Rússia bombardeia base militar no oeste da Ucrânia, perto da Polônia

A Rússia bombardeou uma base militar no oeste da Ucrânia, perto da fronteira polonesa, neste domingo (13), matando 35 pessoas, enquanto o cerco das forças russas em torno de Kiev aperta.

(conflito Rússia diplomacia refugiados economia Ucrânia, Central, 1082 palavras - já transmitida)

IRPIN:

Jornalista americano morre a tiros na Ucrânia

Um jornalista americano foi morto a tiros e outro, da mesma nacionalidade, foi ferido neste domingo (13) em Irpin, um subúrbio do noroeste de Kiev, onde as forças ucranianas combatem as tropas russas.

(EUA mídia conflito Rússia Ucrânia, Central, 500 palavras - já transmitida)

BEREHOVE:

Oeste da Ucrânia, entre o êxodo húngaro e a chegada de refugiados

Alguns partem, outros chegam em busca de refúgio: a invasão russa da Ucrânia transformou a vida na cidade fronteiriça ucraniana de Berehove, que até agora foi poupada dos combates.

(conflito Rússia Hungria refugiados minoria Ucrânia, Ângulo, 639 palavras - já transmitida)

TUNES:

Alta dos preços causados pela guerra na Ucrânia preocupa o Magrebe antes do Ramadã

Desde a invasão russa da Ucrânia, fornecedora de trigo para o Magrebe, os preços de produtos como farinha ou sêmola dispararam na região, acentuados pelas compras antes do início do Ramadã em abril.

(conflito Rússia Marrocos Ucrânia Argélia Tunísia alimentos alimentação, Ângulo, 488 palavras - já transmitida)

KIEV:

Um passeio de bonde pela desértica capital ucraniana em tempos de guerra

No volante de seu bonde vermelho oxidado, Elena Sbirova passa ao lado de uma barricada e sacode a cabeça ao pensar no triste destino de Kiev desde que as forças russas invadiram a Ucrânia.

(conflito Rússia Ucrânia, Reportagem, 492 palavras - já transmitida)

MYKOLAIV:

Médico sírio enfrenta nova guerra depois de fugir para a Ucrânia

O médico Osama Jari fugiu de Damasco para buscar a paz com sua esposa ucraniana em Mykolaiv, uma cidade portuária na costa do Mar Negro, mas a guerra e as bombas russas o alcançaram.

(conflito Rússia Síria Ucrânia migração, Reportagem, 465 palavras - já transmitida)

NAÇÕES UNIDAS:

Embaixador solitário: o rosto na ONU de uma diplomacia russa na defensiva

Transcorria a seção de emergência do Conselho de Segurança da ONU, na entrada da noite de 23 de fevereiro, e se via Vassily Nebenza emocionado, com o rosto pálido e os ombros caídos.

(conflito Rússia diplomacia ONU Ucrânia, Ângulo, 443 palavras - já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Colombianos renovam Congresso antes das eleições presidenciais que podem ser históricas

Os colombianos elegem, neste domingo (13), um novo Congresso e definem quais os candidatos que irão enfrentar o senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro nas presidenciais de 29 de maio, a primeira em que a esquerda é dada como favorita.

(Colômbia eleições parlamento, Central, 533 palavras - já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China confina 17 milhões após registrar recorde de casos de covid-19

Milhões de cidadãos foram colocados em confinamento neste domingo (13) na China, após registrar o maior número de casos de covid-19 em dois anos, mas a política "zero covid" causa cansaço entre a população e até dúvidas sobre a sua eficácia.

(pandemia vírus China saúde, Central, 588 palavras - já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

ERBIL:

Ataque com mísseis contra Curdistão iraquiano apontava contra dependências de Israel, afirma Irã

O Irã reivindicou um ataque de mísseis perpetrado, neste domingo, contra Erbil, no Curdistão iraquiano (norte) e afirmou que os tiros apontavam contra um "centro estratégico" israelense.

(curdos Iraque conflito Irã Israel, Central, 710 palavras - já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Diretores de Hollywood escolhem Jane Campion por 'Ataque dos cães'

A neozelandesa Jane Campion foi eleita a principal candidata ao Oscar no sábado (12), quando seu filme "Ataque dos cães" foi homenageado como melhor filme pelos diretores mais influentes de Hollywood.

(entretenimento gente prêmio cinema EUA, Central, 438 palavras - já transmitida)

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

Aviões privados, alheios à pandemia, ampliam espaço no mercado aéreo

As companhias aéreas sofrem os efeitos da consciência climática, da pandemia e agora dos elevados preços do petróleo. Porém, os operadores de aviões privados, há tempos, não registravam resultados tão positivos.

(clima luxo Suíça empresas aviação turismo meioambiente, Reportagem, 628 palavras - já transmitida)

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

