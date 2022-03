Número de prisões e deportações de imigrantes ilegais cai nos EUA

As deportações realizadas pelo Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês) caíram para os níveis mais baixos da história da agência, apesar do fluxo de imigrantes cruzando a fronteira também ser recorde. No ano fiscal de 2021 - entre outubro de 2020 e setembro de 2021 - foram 59 mil deportações, bem menos do que as 185 mil do período anterior.

De acordo com estatísticas divulgadas na sexta-feira, o ICE realizou 74 mil prisões de imigrantes ilegais. Os números também representam uma queda significativa em relação aos anos anteriores e reflete a mudança na política de fiscalização do governo de Joe Biden, agora mais concentrado em deter pessoas com antecedentes criminais. Dos imigrantes presos, 49% tinham condenações criminais, disse o ICE.

"Os agentes do ICE se concentram agora em casos que proporcionam maior impacto na aplicação da lei, mantendo nossos valores como país", disse Tae Johnson, diretor interino da agência, em comunicado. Fonte: Associated Press.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

