Novo naufrágio na costa do Marrocos deixa ao menos 44 migrantes mortos

Pelo menos 44 migrantes, incluindo mulheres e bebês, morreram afogados após o naufrágio do seu barco na costa de Tarfaya, no sul de Marrocos, informou no sábado (12) a ONG espanhola "Caminando Fronteras".

As autoridades marroquinas ainda não confirmaram os dados.

As vítimas incluem "três mulheres e dois bebês (cujos corpos) estão no necrotério de El Aaiún", a principal cidade do Saara Ocidental, especificou a ONG em um tuíte publicado no sábado.

Um total de 61 pessoas estavam a bordo do bote inflável, que se dirigia ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, localizado a cerca de cem quilômetros de Tarfaya, segundo Caminando Fronteras.

A ONG publica dados com base nos testemunhos de sobreviventes ou familiares de migrantes.

Em 16 de janeiro, 43 migrantes, incluindo três bebês e 14 mulheres, a maioria da África subsaariana, também morreram durante um naufrágio em Tarfaya, segundo a associação espanhola.

Marrocos, no noroeste da África, é um país de trânsito para muitos migrantes que tentam chegar à Europa a partir do Atlântico ou do Mediterrâneo.

Em 2021, 4.404 migrantes morreram ou desapareceram tentando chegar à Espanha, o dobro de 2020, segundo esta ONG. Foi o pior saldo desde 2015, disse.

Em 2021, mais de 40.000 migrantes, a maioria de Marrocos, chegaram na Espanha por via marítima, tanto na península como nas Ilhas Canárias e no arquipélago das Baleares, segundo o Ministério do Interior espanhol.

