Napoli vence Verona (2-1) fora de casa e volta a lutar pelo 'Scudetto'

Após a dolorosa derrota sofrida diante do Milan (1-0), o Napoli (2º) soube se recuperar e venceu o Hellas Verona (9º) por 2 a 1 neste domingo pela 29ª rodada do campeonato italiano, e voltou à luta pela conquista do 'Scudetto'.

O Napoli, que tem 60 pontos, segue em contato, agora a três pontos do líder 'rossonero', que no sábado venceu o Empoli (13º) por 1 a 0.

A equipe comandada pelo técnico Luciano Spalletti subiu para o segundo lugar provisório, enquanto aguarda o resultado da visita da Inter de Milão (3º) ao Torino (11º) neste domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O nigeriano Victor Osimhen abriu o placar com uma cabeçada após um cruzamento de Matteo Politano (14), e ampliou depois de receber um passe de Giovanni Di Lorenzo (71).

"Depois da derrota para o Milan, todos ficaram mordidos. Tínhamos muita determinação", disse o atacante nigeriano ao DAZN, que acredita mais do que nunca no 'Scudetto': "É preciso continuar vencendo sem olhar o resultado das outras equipes. Nós podemos fazer isso".

O Hellas Verona, com mais pegada no segundo tempo, acreditou em suas chances quando Davide Faraoni diminuiu de cabeça (77). Mas a expulsão de Federico Ceccherini após um segundo cartão amarelo cortou as asas do time anfitrião (83), antes de uma nova expulsão do atacante Faraoni.

Com esta derrota, o Verona perde ritmo na luta por uma vaga na Liga Europa. Já são cinco pontos que o separam da Fiorentina (8º) que derrotou o Bologna (12º) por 1 a 0 com um gol do uruguaio Lucas Torreira.

Antes do jogo, o Hellas condenou no Twitter qualquer "ato, gesto ou expressão que possa incitar ódio, violência e discriminação", após o aparecimento na noite anterior de uma faixa contra o Napoli com alusão à guerra da Ucrânia.

-- Jogos da 29ª rodada do campeonato italiana e classificação:

- Sábado:

Salernitana - Sassuolo 2 - 2

Spezia - Cagliari 2 - 0

Sampdoria - Juventus 1 - 3

Milan - Empoli 1 - 0

- Domingo:

Fiorentina - Bologna 1 - 0

Hellas Verona - Napoli 1 - 2

Atalanta - Genoa 0 - 0

Udinese - Roma 1 - 1

Torino - Inter

- Segunda-feira:

(16h45) Lazio - Unione Venezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 63 29 19 6 4 55 29 26

2. Napoli 60 29 18 6 5 51 21 30

3. Inter 58 27 17 7 3 60 22 38

4. Juventus 56 29 16 8 5 45 26 19

5. Atalanta 48 28 13 9 6 50 31 19

6. Roma 48 29 14 6 9 47 35 12

7. Lazio 46 28 13 7 8 57 42 15

8. Fiorentina 46 28 14 4 10 47 37 10

9. Hellas Verona 41 29 11 8 10 54 46 8

10. Sassuolo 40 29 10 10 9 51 48 3

11. Torino 34 27 9 7 11 33 28 5

12. Bologna 33 28 9 6 13 32 43 -11

13. Empoli 32 29 8 8 13 40 54 -14

14. Udinese 30 27 6 12 9 35 44 -9

15. Spezia 29 29 8 5 16 30 50 -20

16. Sampdoria 26 29 7 5 17 37 51 -14

17. Cagliari 25 29 5 10 14 28 53 -25

18. Unione Venezia 22 27 5 7 15 25 51 -26

19. Genoa 19 29 1 16 12 22 47 -25

20. Salernitana 16 27 3 7 17 22 63 -41

bds/iga/psr/aam

Tags