Ministro das Relações Exteriores do Catar viaja a Moscou para discutir crise nuclear no Irã e na Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores do Catar viajou a Moscou neste domingo (13) para discutir o bloqueio da Rússia ao novo acordo nuclear com o Irã e também o conflito na Ucrânia, disse à AFP uma fonte próxima à visita.

O xeique Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani se reunirá com seu colega Sergei Lavrov e outros altos funcionários na segunda-feira, disse.

O chefe da diplomacia do Catar iniciou sua viagem poucas horas depois de conversar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o chanceler iraniano, Hossein Amir Abdollahian, sobre as novas exigências da Rússia nas negociações com Teerã, que Moscou relacionou às sanções impostas por sua invasão da Ucrânia. Ele também conversou com seu homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba.

O Catar, aliado dos EUA e sede da maior base militar dos EUA no Oriente Médio, aumentou os laços com a Rússia nos últimos anos.

As negociações em Viena entre Teerã e as principais potências para tentar salvar o quase final acordo nuclear de 2015 foram suspensas na sexta-feira após a exigência de Moscou por "direitos iguais".

A Rússia, sujeita a sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia, pediu aos Estados Unidos garantias de que essas medidas de retaliação não afetarão sua cooperação com o Irã.

Reivindicações consideradas "fora de questão" por Blinken, mas que puseram fim às discussões iniciadas há onze meses.

Concluído pelo Irã, de um lado, e Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha, de outro, o acordo de 2015 deveria impedir que Teerã adquirisse a bomba atômica em troca do levantamento de sanções que estão sufocando sua economia.

Mas Washington se retirou do pacto em 2018 e restabeleceu suas medidas contra o Irã, que em reação se livrou gradualmente dos limites impostos ao seu programa nuclear.

