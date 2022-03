Homens armados matam 13 gendarmes em emboscada em Burkina Faso

Atacantes armados mataram ao menos 13 gendarmes neste domingo (13) em uma emboscada na localidade mineira de Taparko, em Burkina Faso, no mais recente de uma série de ataques no norte do país africano.

"Uma equipe da gendarmeria de Dori caiu em uma emboscada de indivíduos armados perto de Taparko", disse à AFP uma fonte de segurança. A fonte informou, ainda, que além dos 13 mortos, vários outros gendarmes estão desaparecidos.

Outra fonte de segurança disse que foram chamados reforços para procurar os gendarmes desaparecidos.

Outros oito ficaram feridos no ataque, dois deles com gravidade.

Taparko é um povoado mineiro, regularmente atacado por jihadistas.

