Entre vaias para Neymar e Messi após derrota em Madri, PSG vence Bordeaux

A amargura esteve muito presente neste domingo no Parque dos Príncipes. O PSG enfrentou o Bordeaux, num duelo que venceu por 3 a 0, com gols de Kylian Mbappé, Neymar e Leandro Paredes, pela 28ª rodada de uma Ligue 1 que parece estar garantida para o time da capital francesa.

Mas o destaque ficou com a recepção hostil que a equipe teve por parte da torcida parisiense.

E os torcedores mais barulhentos deixaram bem evidente sua insatisfação. Primeiro com uma vaia para todos os jogadores quando seus nomes foram anunciados nos alto-falantes, com exceção de Kylian Mbappé, que foi muito aplaudido.

"Como vivemos a reação do público? Com tristeza", admitiu o técnico Mauricio Pochettino. "Tristeza, acho que é o termo apropriado, a tristeza de viver uma tarde como esta no Parque dos Príncipes", acrescentou.

E uma vez que o jogo começou, o mesmo roteiro foi repetido. Mbappé foi aplaudido toda vez que tocava na bola, enquanto Lionel Messi e Neymar eram vaiados por alguns dos torcedores, principalmente no primeiro tempo, e um pouco menos no segundo.

As vaias para Neymar e Messi e os aplausos para Mbappé foram acompanhados por cantos hostis ao time, com insultos e o grito de 'Fora diretoria'.

"Entendemos sua decepção, sua raiva e seus gritos (...). É agora que temos que levantar a cabeça e poder avançar para vencer esta Ligue 1", disse o zagueiro Presnel Kimpembe.

Os torcedores da Tribuna Auteuil, os mais barulhentos, trouxeram dezenas de rolos de papel higiênico, que aparentemente não conseguiram jogar, talvez apreendidos pelos seguranças do clube.

Mbappé, autor dos dois gols do PSG no duelo da Liga dos Campeões que a equipe francesa perdeu para o Real Madrid (3-2 no placar agregado), retribuiu o carinho dos torcedores com o primeiro gol, aos 24 minutos.

Na jogada do primeiro gol parisiense, Messi cruzou para o holandês Georginio Wijnaldum, que no primeiro toque deixou Mbappé em boa posição dentro da área. O craque francês só precisou mandar para o fundo da rede.

Com esse gol, o décimo quinto de Mbappé na Ligue 1 nesta temporada, o atacante lidera a artilharia, empatado com Wissam Ben Yedder (Monaco).

No início do segundo tempo, Neymar compensou as vaias marcando o segundo gol da equipe, aos 52 minutos.

A jogada foi iniciada por Messi, autor do penúltimo passe nos dois gols parisienses. Ele tocou para o marroquino Achraf Hakimi, que rolou para Neymar marcar na cara do gol. Foi seu quinto tento na Ligue 1 nesta temporada.

Com a vitória encaminhada, o argentino Leandro Paredes marcou o terceiro (61). Após uma jogada pela esquerda, a bola sobrou para o meio-campista, que finalizou dentro da área.

Messi, em uma jogada individual, poderia ter marcado o seu, aos 87 minutos, mas a bola bateu na trave.

Esta vitória permite que o PSG se aproxime um pouco mais do título da Ligue 1, ao aumentar para 15 ponos a vantagem sobre o segundo colocado Nice, que empatou (0-0) no sábado com o Montpellier (11º) fora de casa.

Já o lanterna Bordeaux (20º) ficou um pouco mais próximo da segunda divisão francesa.

Também neste domingo o Strasbourg subiu provisoriamente ao pódio da Ligue 1 ao vencer o Monaco por 1 a 0, em La Meinau, o Monaco, concorrente direto pelas vagas europeias. O Strasbourg ficou em terceiro lugar enquanto aguarda os jogos de Rennes (5º) e Olympique de Marselha (4º), que fecham a jornada contra Lyon e Brest, respectivamente.

--- Jogos da 28ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Saint-Etienne 0 - 0

- Sábado:

Montpellier - Nice 0 - 0

Troyes - Nantes 1 - 0

- Domingo:

PSG - Bordeaux 3 - 0

Clermont-Ferrand FC - Lorient 0 - 2

Strasbourg - Monaco 1 - 0

Metz - Lens 0 - 0

Angers - Reims 0 - 1

Lyon - Rennes

(16h45) Brest - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 65 28 20 5 3 59 24 35

2. Nice 50 28 15 6 7 38 21 17

3. Strasbourg 47 28 13 8 7 50 32 18

4. Olympique de Marselha 47 27 13 8 6 39 25 14

5. Rennes 46 27 14 4 9 53 25 28

6. Lille 43 28 11 10 7 37 35 2

7. Nantes 42 28 12 6 10 36 30 6

8. Monaco 41 28 11 8 9 40 30 10

9. Lyon 41 27 11 9 7 38 33 5

10. Lens 41 28 11 8 9 42 38 4

11. Montpellier 38 28 11 5 12 41 40 1

12. Reims 35 28 8 11 9 32 31 1

13. Brest 35 27 9 8 10 35 38 -3

14. Angers 29 28 7 8 13 31 41 -10

15. Troyes 28 28 7 7 14 26 41 -15

16. Clermont-Ferrand FC 28 28 7 7 14 27 48 -21

17. Lorient 27 28 6 9 13 24 43 -19

18. Saint-Etienne 26 28 6 8 14 28 50 -22

19. Metz 23 28 4 11 13 25 46 -21

20. Bordeaux 22 28 4 10 14 38 68 -30

