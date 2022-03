Dortmund vence Arminia Bielefeld (1-0) na volta de Haaland e se aproxima do líder Bayern

O Borussia Dortmund (2º) derrotou o Arminia Bielefeld (15º) por 1 a 0 neste domingo e ficou sete pontos atrás do líder Bayern de Munique, após 26 rodadas da Bundesliga, mas com a vantagem de ter um jogo a menos, que será disputado na quarta-feira, para reduzir ainda mais a diferença.

O Dortmund contou com a volta de seu atacante Erling Haaland, que não jogava desde o final de janeiro devido a uma lesão no adutor. Depois de entrar aos 63 minutos, o astro norueguês de 21 anos não conseguiu marcar.

O único gol do jogo foi marcado por Marius Wolf (21).

Na classificação geral, o Bayern de Munique, que só conseguiu empatar (1-1) no sábado com o Hoffenheim (5º) fora de casa, lidera com 60 pontos, enquanto o Borussia Dortmund segue com 53.

Já o Bayer Leverkusen, derrotado em casa este domingo (1-0) pelo Colônia (7º), se manteve na terceira posição com 45 pontos.

O meio-campista germano-ganense do Colônia, Kingsley Schindler, marcou o único gol da partida aos 67 minutos.

Em outra partida disputada neste domingo, o Eintracht Frankfurt (9º) venceu o Bochum (11º) por 2 a 1.

O Borussia Dortmund viaja para enfrentar o Mainz (10º) na quarta-feira, em jogo adiado da 25ª rodada.

-- Jogos da 26ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sábado:

1. FC Union Berlin - Stuttgart 1 - 1

Hoffenheim - Bayern de Munique 1 - 1

Freiburg - Wolfsburg 3 - 2

B. Moenchengladbach - Hertha Berlim 2 - 0

- Domingo:

Bayer Leverkusen - Colônia 0 - 1

Eintracht Frankfurt - Bochum 2 - 1

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 1 - 0

Greuther Furth - RB Leipzig

- adiado

Augsburg - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 60 26 19 3 4 77 28 49

2. Borussia Dortmund 53 25 17 2 6 65 37 28

3. Bayer Leverkusen 45 26 13 6 7 64 41 23

4. Freiburg 44 26 12 8 6 43 29 14

5. Hoffenheim 44 26 13 5 8 49 37 12

6. RB Leipzig 41 25 12 5 8 51 29 22

7. Colônia 39 26 10 9 7 37 39 -2

8. 1. FC Union Berlin 38 26 10 8 8 33 34 -1

9. Eintracht Frankfurt 37 26 10 7 9 39 38 1

10. Mainz 34 24 10 4 10 35 29 6

11. Bochum 32 26 9 5 12 28 37 -9

12. Wolfsburg 31 26 9 4 13 29 40 -11

13. B. Moenchengladbach 30 26 8 6 12 36 51 -15

14. Augsburg 26 25 6 8 11 27 41 -14

15. Arminia Bielefeld 25 26 5 10 11 22 34 -12

16. Stuttgart 23 26 5 8 13 32 48 -16

17. Hertha Berlim 23 26 6 5 15 26 60 -34

18. Greuther Furth 14 25 3 5 17 23 64 -41

