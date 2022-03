Começam em Doha negociações de paz entre a junta e rebeldes de Chade

A junta governante de Chade desde a morte do presidente Idriss Déby, assassinado há dez meses em uma rebelião, iniciou negociações de paz há muito adiadas com vários grupos rebeldes no Catar neste domingo (13).

Esse início de diálogo em Doha, prometido há meses e inicialmente marcado para 27 de fevereiro, foi adiado para 13 de março no último momento.

Um dos objetivos declarados do filho do falecido chefe de Estado, general Mahamat Idriss Déby Itno, 38, que se proclamou presidente da República em 20 de abril de 2021 à frente de uma junta de 15 soldados, é transportar grupos armados à mesa de um "Diálogo Nacional Inclusivo", que está previsto para 10 de maio com os opositores políticos e o exército.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um diplomata, no entanto, disse que as negociações de Doha podem durar várias semanas, atrasando assim o início do diálogo.

Na abertura, em Doha, o primeiro-ministro de Chade, Albert Pahimi, e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, garantiram que serão necessárias "concessões" para que as negociações terminem com sucesso.

A cerimônia de abertura das negociações ocorreu sem a presença de alguns dos 84 líderes e 44 forças armadas convidadas, que não puderam deixar seus esconderijos na Líbia, no Sudão ou seu exílio ainda mais longe, porque seus documentos de viagem não chegaram a tempo , de acordo com um membro da mediação chadiana.

A história da independência de Chade, colônia francesa até 1960, é marcada por tentativas de golpes e rebeliões.

"A paz precisa de mais coragem do que a guerra", disse Pahimi na abertura das negociações neste domingo. "A verdadeira coragem não está em brandir uma arma, mas em abaixá-la", insistiu.

tw/rm/hj/rsc/zm/aa

Tags