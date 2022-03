Colombianos renovam Congresso antes de presidenciais que se anunciam históricas

Os colombianos elegem, neste domingo (13), um novo Congresso e definem quais os candidatos que irão enfrentar o favorito, o senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro, nas eleições presidenciais de 29 de maio, que poderia resultar em uma vitória histórica da esquerda.

Cerca de 39 milhões de pessoas estão habilitadas a eleger as duas câmaras do Parlamento (quase 300 assentos) e participar das primárias ou consultas dos partidos.

O dia de votação, que terminará às 18h de Brasília, avança em meio a uma forte mobilização militar e policial e poucas concentrações de eleitores. Em Bogotá, a chuva poderia resultar em uma baixa participação.

O governo reportou "total normalidade", apesar da morte de dois militares em ataques com explosivos nos departamentos (estados) de Meta e Caquetá (sul), segundo o Exército, que não identificou os agressores. Outros dois soldados ficaram feridos.

A autoridade eleitoral assegurou, por sua vez, que um de seus aplicativos sofreu um ataque cibernético, que conseguiu neutralizar após várias horas.

"Queremos que hoje os cidadãos saiam para votar maciçamente (...) o triunfo da democracia também é uma recusa à violência", declarou mais cedo o presidente Iván Duque.

Mais do que uma renovação do Congresso, as expectativas estão na definição dos candidatos presidenciais. A abstenção, que historicamente beira os 50%, poderia ser mais uma vez protagonista em um país onde o voto não é obrigatório.

Neste domingo, a esquerda prevê nomear o favorito nas pesquisas, Petro, como seu candidato, enquanto as coalizões de direita e centro vão decidir suas cartas em um baralho de dez nomes.

Estão sobre a mesa várias preocupações: o empobrecimento e o desemprego provocados pela pandemia, o repique da violência que se seguiu ao acordo de paz com as extintas Farc - também alvos de ataques aós seu desarmamento - e a insegurança nas cidades.

Além disso, ressoa o eco dos protestos maciços dos últimos anos contra o governo, que foram reprimidos violentamente.

As legislativas irão medir a disposição dos eleitores em relação a 29 de maio, quando voltarão às urnas para decidir o sucessor do impopular Iván Duque, que completa em 7 de agosto seu mandato de 4 anos sem direito à reeleição.

Dominado por forças de direita e partidos tradicionais, o Congresso é hoje a instituição mais desacreditada do país, segundo o instituto de pesquisas Invamer, que aponta como causa os casos de corrupção.

"Voto pela renovação do Congresso, são sempre os mesmos, que não fazem nada", disse à AFP a enfermeira Carolina López, de 30 anos.

O Centro Democrático, partido no poder e mais votado para o Senado em 2018, pode ser punido nas urnas pelo desempenho de Duque, cuja impopularidade gira em torno de 70%.

Ao contrário das últimas legislativas, desta vez a direita não tem seu maior eleitor: o ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), que teve que renunciar ao Senado após obter a maior votação de 2018 devido a seus problemas com a lei por suposta manipulação de testemunhas.

Muito certamente "o Centro Democrático vai deixar de ser a primeira força" no Legislativo, embora continuará tendo uma "participação importante", destaca o analista político Alejo Vargas, da Universidade Nacional.

Definidos os candidatos, começará a corrida presidencial. Petro, ex-prefeito de Bogotá de 61 anos, que deixou as armas em 1990 e apresenta um ambicioso programa de reformas, é hoje o candidato a derrotar.

"Hoje começa a mudança nas urnas, depositando um voto que traga esperança e vida para a Colômbia", escreveu Petro depois de votar.

Édgar Cuellar, de 43 anos, justificou seu voto no esquerdista: É "o único que propõe uma mudança", pois o "resto são os mesmos palhaços de sempre".

Muito presente na praça pública e nas redes sociais, Petro, que perdeu o segundo turno para Duque em 2018, conhecerá seus adversários em algumas horas.

Pela centro-direita, o favorito é o ex-prefeito de Medellín Federico Gutiérrez, de 47 anos, e pela coalizão de centro, as apostas se dividem entre o ex-governador Sergio Fajardo e o liberal Alejandro Gaviria.

Queremos "derrotar qualquer tipo de projeto populista, autoritário e corrupto que esteja no caminho", disse Gutiérrez, um dos adversários mais inflamados de Petro.

Completam o leque principal das presidenciais o ex-ministro Óscar Iván Zuluaga, do Centro Democrático; o independente Rodolfo Hernández e Ingrid Betancourt, ex-candidata e ex-refém das Farc.

Também serão eleitos neste domingo 16 representantes das vítimas nas áreas rurais mais castigadas pelo conflito armado. Quem vencer nas urnas ocupará assentos transitórios de paz, surgidos do acordo de 2016 com as desmobilizadas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

"Há quatro anos o país estava muito mais polarizado em torno do tema da paz, isso já obviamente está distante: nem para os candidatos, nem para a sociedade é uma prioridade", observa Vargas.

O Comuns, partido formado pelos ex-guerrilheiros, enfrenta um desafio próprio. Embora o acordo de paz lhe assegure dez assentos até 2026, os desmobilizados disputam estas eleições para mensurar sua aceitação após o fiasco de 2018, quando obtiveram apenas 0,3% dos votos.

