Chelsea vence Newcastle com gol no fim (1-0) e se consolida em terceiro; Arsenal entra no G4

O Chelsea (3º) conseguiu vencer o Newcastle (14º) no sufoco em casa (1-0), graças a um gol aos 89 minutos do alemão Kai Havertz, e consolidou ainda mais sua terceira posição, neste domingo, pela 29ª rodada da Premier League.

A equipe de Thomas Tuchel não conseguiu superar a defesa do Newcastle até os minutos finais quando o ítalo-brasileiro Jorginho fez um ótimo cruzamento na área para Kai Havertz, que dominou e superou o goleiro Martin Dúbravka (89).

A vitória teve uma controvérsia, já que no primeiro tempo o próprio Havertz foi punido por uma cotovelada com um cartão amarelo que poderia ter sido vermelho. Os 'Magpies' também consideram que houve um pênalti não marcado sobre seu jogador Jacob Murphy, o que poderia ter complicado a partida para o time da casa.

O Chelsea se consolida na terceira posição (59 pontos) enquanto o Newcastle encerra uma série de nove jogos sem derrotas no campeonato.

O triunfo acontece em meio a uma situação instável que afeta o clube, que obrigou o técnico Thomas Tuchel a tomar uma posição sobre seu futuro após o jogo. "Não tenho dúvidas, ficarei até o final da temporada. Temos que esperar dia a dia porque tudo pode mudar", disse o treinador dos Blues.

"O clube está à venda, mas espero que passe", confessou.

Na quinta-feira, o governo britânico anunciou sanções contra o atual proprietário do clube, o russo Roman Abramovich, que é próximo de Vladimir Putin. Essas medidas impedem o clube de contratar jogadores, renovar contratos ou vender ingressos para partidas.

"Há muitas pessoas que vejo preocupadas todos os dias. Trabalham há décadas no clube, mas não são famosos e estão preocupados com o futuro", acrescentou o treinador após a quarta vitória consecutiva de sua equipe.

Quem está uma posição atrás é o Arsenal (4º), que conquistou seu quinto triunfo consecutivo (2-0) em casa, no Emirates Stadium, diante do Leicester (12º) e que mantém a boa dinâmica para lutar por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

A equipe londrina abriu o placar logo aos 11 minutos por meio do volante ganês Thomas Partey, após um escanteio. O atacante francês Alexandre Lacazette ampliou convertendo um pênalti já no segundo tempo após um toque de mão na área do zagueiro turco Caglar Soyuncu (58).

Ele cobrou bem, longe do alcance do goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel.

Também em Londres, o West Ham (5º) venceu o Aston Villa (9º) por 2 a 1, continuando assim a lutar pelas posições na Liga dos Campeões.

O ponta-direita ucraniano Andriy Yarmolenko abriu o placar vinte minutos depois de entrar em campo (70). O jogador não conseguiu conter as lágrimas no momento em que era ovacionado no Estádio Olímpico após marcar o gol.

"Foi muito emocionante para mim, por causa da situação no meu país. Hoje em dia é tão difícil pensar em futebol, já que, todos os dias, o exército russo mata ucranianos", disse o jogador após a partida.

Na parte de baixo da tabela, apenas o saldo de gols mantém o Everton fora da zona de rebaixamento, depois que o gol de Conor Coady deu ao Wolverhampton uma vitória por 1 a 0 em pleno Goodison Park.

O Leeds ficou quatro pontos à frente dos três últimos colocados depois de garantir sua primeira vitória sob o comando do novo técnico Jesse Marsch de maneira dramática, com Joe Gelhardt aparecendo nos acréscimos para marcar o gol do triunfo sobre o Norwich por 2 a 1 para o alívio da torcida em Elland Road.

E o Watford (18º) garantiu uma vitória muito necessária para manter vivas suas esperanças de permanência na elite do futebol inglês ao derrotar o Southampton (10º) por 2 a 1 no estádio St Mary's, graças aos dois do atacante colombiano Cucho Hernandez.

-- Jogos da 29ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Brighton - Liverpool 0 - 2

Brentford - Burnley 2 - 0

Manchester United - Tottenham 3 - 2

- Domingo:

West Ham - Aston Villa 2 - 1

Chelsea - Newcastle 1 - 0

Leeds - Norwich City 2 - 1

Everton - Wolverhampton 0 - 1

Southampton - Watford 1 - 2

Arsenal - Leicester 2 - 0

- Segunda-feira:

(17h00) Crystal Palace - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 69 28 22 3 3 68 18 50

2. Liverpool 66 28 20 6 2 73 20 53

3. Chelsea 59 28 17 8 3 57 19 38

4. Arsenal 51 26 16 3 7 43 29 14

5. Manchester United 50 29 14 8 7 48 40 8

6. West Ham 48 29 14 6 9 48 36 12

7. Wolverhampton 46 29 14 4 11 29 23 6

8. Tottenham 45 27 14 3 10 42 35 7

9. Aston Villa 36 28 11 3 14 41 39 2

10. Southampton 35 29 8 11 10 36 45 -9

11. Crystal Palace 33 28 7 12 9 39 38 1

12. Leicester 33 26 9 6 11 40 45 -5

13. Brighton 33 28 7 12 9 26 34 -8

14. Newcastle 31 28 7 10 11 32 48 -16

15. Brentford 30 29 8 6 15 32 45 -13

16. Leeds 26 29 6 8 15 31 65 -34

17. Everton 22 26 6 4 16 28 47 -19

18. Watford 22 29 6 4 19 29 55 -26

19. Burnley 21 27 3 12 12 22 38 -16

20. Norwich City 17 29 4 5 20 18 63 -45

