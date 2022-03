Vietnã proíbe novo filme de Tom Holland por controvérsia no mapa do mar da China Meridional

O Vietnã proibiu um novo filme de Hollywood estrelado por Tom Holland por cenas mostrando uma mapa com a reivindicação da China ao Mar da China Meridional, informou a mídia estatal neste sábado (12).

O filme de ação e aventura "Uncharted" mostra uma cena com a chamada "linha de nove traços", que expõe as amplas reivindicações da China sobre as águas disputadas, onde Hanói também tem suas pretensões.

O longa-metragem da Sony, estrelado por Mark Walhberg, Antonio Banderas e Holland, deveria ter sido lançado em 18 de março.

"Durante a revisão do filme, o Conselho Nacional de Avaliação e Classificação descobriu que a imagem da 'linha de nove traços' apareceu no filme", disse o diretor do Departamento de Cinema do Vietnã, Vi Kien Thanh, em resposta à mídia estatal.

"Portanto, a projeção deste filme será proibida", alertou.

Na página oficial do filme no Facebook, usuários vietnamitas deixaram comentários criticando o mapa. "Hoang Sa Truong Sa pertence ao Vietnã!", dizia um internauta, referindo-se às disputadas das ilhas Parcel e Spratly.

Além disso, esta questão tem causado muita controvérsia no mundo do cinema.

Em 2018 na comédia romântica "Crazy Rich Asians", uma cena mostrando uma bolsa de grife com um mapa-múndi mostrando as disputadas ilhas do Mar da China Meridional, controladas pela China, foi cortada no Vietnã.

