Venezuela se expressa 'disposta ao diálogo' a chefe da diplomacia da UE

A Venezuela expressou, neste sábado (12), à União Europeia que está "disposta ao diálogo" e pediu "a suspensão" das sanções, em uma reunião na Turquia entre seu chanceler, Felix Plasencia, e o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, segundo uma nota oficial.

O encontro ocorre dias após que enviados do governo dos Estados Unidos foram recebidos em Caracas pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em momentos em que a Casa Branca impôs à Rússia um embargo contra seu petróleo devido à invasão à Ucrânia.

"A disposição da Venezuela pelo diálogo pacífico" foi reafirmada por Plasencia em seu encontro com Borrell, Alto Representante da União Europeia (UE) para Assuntos Exteriores, indicou uma nota à imprensa do Ministério das Relações Exteriores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Plasencia "reiterou a demanda" de "suspender as medidas coercitivas unilaterais" estabelecidas pelo bloco contra o país caribenho, destacou o comunicado.

A reunião, celebrada durante um fórum diplomático na cidade turca de Antália, "transcorreu em um ambiente ameno e cordial", de acordo com o texto.

"A UE apoia o diálogo no México", afirmou Borrell no Twitter, referindo-se à retomada de negociações entre delegados de Maduro e da oposição, que permaneceram congeladas durante cinco meses.

A UE enviou observadores às eleições de governadores e prefeitos na Venezuela em novembro de 2021. Seu relatório refletiu irregularidades como a "inabilitação arbitrária de candidatos" opositores e "o uso de recursos do estado na campanha", mas observou "melhoras" em relação às eleições anteriores.

Assim como os Estados Unidos, a União Europeia não reconheceu, em 2018, a reeleição de Maduro em votações boicotadas pela maioria da oposição, que a denunciou como fraudulentas. Em 2019, vários países do bloco reconheceram como presidente encarregado o líder opositor Juan Guaidó, sem que este dirigente pudesse retirar do poder o mandatário socialista.

No último fim de semana, Maduro recebeu altos funcionários do governo americano no palácio presidencial de Miraflores em um encontro onde foram discutidos "uma diversidade de temas" que incluíram "segurança energética", segundo a porta-voz do governo de Joe Biden, Jen Psaki.

Na sexta, no fórum na Antália, a vice-presidente Delcy Rodriguez disse esperar que o "diálogo construtivo (com os Estados Unidos) possa avançar".

erc/dg/dd/aa/mvv

Tags