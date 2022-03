United vence Spurs em dia histórico de CR7; Liverpool derrota Brighton e mantém caça ao City

Cristiano Ronaldo fez um hat-trick na vitória sobre o Tottenham (7º) por 3 a 2 neste sábado, tornando-se assim o maior artilheiro da história em partidas oficiais e permitiu que o Manchester United (4º) sonhe com as posições na Liga dos Campeões, enquanto o Liverpool (2º) venceu o Brighton (13º) por 2 a 0 fora de casa, pela 29ª rodada da Premier League.

CR7 superou os 805 atribuídos ao austríaco e checoslovaco Josef Bican, que jogou entre 1931 e 1955 e era considerado até o momento o maior goleador da história.

Com 807 gols marcados desde a sua estreia como profissional em 2002, o craque português já pode reivindicar para si o título de maior goleador da história do futebol, mesmo que esse título simbólico ainda seja motivo de debate, com números que diferem segundo as fontes e os jogos levados em consideração ou não.

Embora os números de Bican ainda sejam controversos, os do português são incontestáveis, com 692 gols marcados por clubes e 115 com a seleção de Portugal, o que o torna também o maior artilheiro da história por seleções.

"Foi sua melhor atuação, pelo menos desde que cheguei. Ele treinou muito bem na quinta-feira e foi por isso que decidi colocá-lo como titular", disse o técnico alemão do United, Ralf Rangnick, sobre Cristiano Ronaldo.

"Uma exibição fantástica. Não só pelos três gols, mas também porque ajudou a equipe quando o adversário tinha a posse de bola", acrescentou o treinador sobre o português.

Os gols vieram em um jogo fundamental para as aspirações do Manchester United de se classificar para a Liga dos Campeões.

Cristiano Ronaldo abriu o placar com um chute de 25 metros no ângulo (12) antes de voltar a colocar a sua equipe em vantagem de dentro da área (38), três minutos depois do empate por Harry Kane para o Tottenham, de pênalti.

O português voltou a colocar sua equipe na frente com uma cabeçada em um escanteio (82), depois de o Tottenham ter empatado com um gol contra de Harry Maguire.

Esses três pontos permitem que o Manchester United recupere provisoriamente a quarta posição com 50 pontos, dois a mais que o Arsenal, que recebe o Leicester no domingo e tem quatro jogos a menos que os Red Devils.

A cinco pontos e com dois jogos a menos, o Tottenham segue em sétimo, também na briga pelas posições da Champions.

Já o Liverpool venceu o Brighton fora de casa por 2 a 0 neste sábado, pela 29ª rodada da Premier League, com gols do colombiano Luis Díaz e do egípcio Mohamed Salah e segue na cola do Manchester City, que visita o Crystal Palace na segunda-feira.

"Era um jogo difícil e estou muito feliz com alguns momentos. Fomos muito fortes e marcamos um grande gol", disse o técnico Jurgen Klopp. "Tivemos contra-ataques que não aproveitamos, mas está tudo bem. Eu realmente não sou muito crítico com os meninos. A consistência é a coisa mais importante, mas também é a mais difícil", acrescentou.

Com 66 pontos, os 'Reds' estão a uma vitória (3 pontos) do City, no momento em que as duas equipes têm o mesmo número de jogos (28).

Diante dos 'Seagulls' (13º com 33 pontos), que vinha de quatro derrotas consecutivas, os 'Reds' esqueceram o pequeno revés sem consequências sofrido na terça-feira diante da Inter de Milão em Anfield (1-0) pela Liga dos Campeões, uma derrota que não os impediu de chegar às quartas de final.

Os jogadores comandados por Jurgen Klopp conquistaram com autoridade a oitava vitória consecutiva na Premier, apesar do time de Graham Potter ter criado algumas oportunidades de gol.

Aos 19 minutos, um passe em profundidade de Joel Matip foi aproveitado por Luis Díaz que desviou de cabeça para o fundo das redes, se antecipando a saída do espanhol Robert Sánchez. O goleiro acertou o colombiano no lance mas o VAR decidiu que a ação não era digna de cartão vermelho.

Foi o segundo gol de Díaz desde a sua chegada aos 'Reds' vindo do Porto em janeiro.

"Ele é um jogador muito bom", disse o técnico Jurgen Klopp sobre Diaz após a partida: "Acho que ainda não vimos seu repertório completo de chutes, e há espaço para melhorias, mas ele é um bom jogador".

No segundo tempo, foi Mohamed Salah quem aumentou a vantagem com um pênalti cometido por Yves Bissouma (61).

O egípcio cobrou no centro para marcar seu 20º gol no campeonato nesta temporada, e o gol 2000 do seu clube na Premier League, número que apenas o Manchester United havia alcançado.

O Liverpool disputará seu jogo pendente da 27ª partida contra o Arsenal na quinta-feira.

Mas todos os olhos apontam para 10 de abril com um Manchester City-Liverpool que pode ter um grande impacto no futuro da corrida pelo título.

Em outra partida deste sábado, o Brentford (15º) venceu por 2 a 0 em casa o Burnley (18º), que segue na zona de rebaixamento, em jogo em que o dinamarquês Christian Eriksen foi titular e jogou os 90 minutos.

--- Jogos da 29ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Brighton - Liverpool 0 - 2

Brentford - Burnley 2 - 0

Manchester United - Tottenham 3 - 2

- Domingo:

(11h00) West Ham - Aston Villa

Chelsea - Newcastle

Leeds - Norwich City

Everton - Wolverhampton

Southampton - Watford

(13h30) Arsenal - Leicester

- Segunda-feira:

(17h00) Crystal Palace - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 69 28 22 3 3 68 18 50

2. Liverpool 66 28 20 6 2 73 20 53

3. Chelsea 56 27 16 8 3 56 19 37

4. Manchester United 50 29 14 8 7 48 40 8

5. Arsenal 48 25 15 3 7 41 29 12

6. West Ham 45 28 13 6 9 46 35 11

7. Tottenham 45 27 14 3 10 42 35 7

8. Wolverhampton 43 28 13 4 11 28 23 5

9. Aston Villa 36 27 11 3 13 40 37 3

10. Southampton 35 28 8 11 9 35 43 -8

11. Crystal Palace 33 28 7 12 9 39 38 1

12. Leicester 33 25 9 6 10 40 43 -3

13. Brighton 33 28 7 12 9 26 34 -8

14. Newcastle 31 27 7 10 10 32 47 -15

15. Brentford 30 29 8 6 15 32 45 -13

16. Leeds 23 28 5 8 15 29 64 -35

17. Everton 22 25 6 4 15 28 46 -18

18. Burnley 21 27 3 12 12 22 38 -16

19. Watford 19 28 5 4 19 27 54 -27

20. Norwich City 17 28 4 5 19 17 61 -44

