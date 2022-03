Recuperação de Charlene de Mônaco vai 'por um bom caminho', segundo Palácio

A princesa Charlene de Mônaco, ausente do país durante meses devido a problemas de saúde, "acaba de retornar a Mônaco", anunciou, neste sábado (12) o Palácio Presidencial em um comunicado.

"De acordo com os médicos, dado que seu restabelecimento vai por um bom caminho, suas Altezas Sereníssimas concordaram que a princesa Charlene pode passar sua convalescênça no Principado", explicou o Palácio.

A Princesa Charlene acaba de retornar a Mônaco", completa o comunicado, que aponta também que "as próximas semanas deverão permitir que ela tenha um restabelecimento completo para que possa retomar progressivamente suas atividades oficiais".

Em 23 de novembro, uma fonte próxima ao Palácio disse à AFP que a ex-nadadora olímpica foi internada "em um alojamento especializado por causa do cansaço ligado à sua fragilidade", confirmando as informações dadas pelo príncipe Albert à revista americana People.

Um mês antes, um comunicado do palácio apontou que a recuperação da princesa "ainda deveria demorar alguns meses"

A princesa retornou a Mônaco em 8 de novembro após uma larga estadia na África do Sul, país onde cresceu e do qual possui nacionalidade. A esposa do príncipe Albert de Mônaco, de 43 anos, sofreu uma operação com anestesia geral no começo de outubro, a última de uma série de intervenções realizadas após uma infecção otorrinolaringológica.

Charlene também perdeu uma cerimônia da Cruz Vermelha de Mônaco em 16 de novembro e não apareceu em público três dias depois durante a festa nacional do Principado.

Ex-nadadora de alto nível, Charlene Lynette Wittstock, nascida em 1978 na Rodésia (atual Zimbábue), se casou com o príncipe Alberto II de Mônaco em 2011. Os dez anos da união não puderam ser comemorados em julho no Principado devido à ausência de Charlene.

Albert é filho do príncipe Rainier III e da estrela de cinema americana Grace Kelly.

