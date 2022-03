PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Forças russas se aproximam de Kiev e bloqueiam Mariupol

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Forças russas se aproximam de Kiev e bloqueiam Mariupol

As forças russas se posicionaram em torno de Kiev na manhã deste sábado (12) bombarderam áreas civis de outras cidades ucranianas, incluindo um hospital de Mykolaiv e supostamente uma mesquita de Mariupol, cidade portuária do sudeste atacada há duas semanas.

KIEV:

Relatos contraditórios sobre suposto bombardeio de mesquita em Mariupol, na Ucrânia

O governo ucraniano anunciou neste sábado (12) que uma mesquita em Mariupol, na qual cerca de 80 civis, incluindo cidadãos turcos, se refugiaram, havia sido bombardeada, mas a informação foi negada por um dos envolvidos na organização das evacuações.

OSLO:

Com a guerra na Ucrânia, Otan treina tropas na Noruega para socorrer aliados

Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mas enquanto a guerra devasta a Ucrânia, a Otan e seus aliados estão polindo suas armas para provar na Noruega sua capacidade de ajudar um dos seus.

BERLIM:

Reputação de Angela Merkel manchada pela invasão russa à Ucrânia

Até pouco tempo atrás, era aplaudida por muitos como uma das maiores dirigentes europeias do pós-guerra. Porém, nos últimos dias, a política da ex-chanceler alemã Angela Merkel está sendo analisada e criticada devido à sua proximidade com a Rússia.

PEQUIM:

China, o Eldorado do gás russo?

Atingida por duras sanções ocidentais, a Rússia está apostando na forte demanda por petróleo e gás da China para liberar suas reservas.

PARIS:

Mesmo com a diplomacia, as armas terão a palavra final na Ucrânia

As primeiras discussões entre Rússia e Ucrânia na Turquia reviveram uma esperança fugaz de uma solução negociada, mas analistas consultados pela AFP estimam que as armas terão a última palavra na resolução do conflito.

SOFIA:

Europa Ocidental recebe de braços abertos os ucranianos...por enquanto

Milhões de refugiados ucranianos estão chegando aos países da Europa Central e Ocidental, próximos culturalmente, que veem, por enquanto, com agrado esta mão-de-obra adicional e em, muitos casos, qualificada, porém os efeitos desse êxodo massivo preocupam.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

MANAGUA:

Opositora Cristiana Chamorro é declarada culpada de crimes imputados pelo governo na Nicarágua

A opositora e ex-candidata à presidência da Nicarágua Cristiana Chamorro, que está em prisão domiciliar, foi considerada culpada nesta sexta-feira de crimes imputados pelo governo de Daniel Ortega, que a impediram de concorrer no ano passado contra a reeleição do presidente, informou à AFP Olama Hurtado, sobrinha de Cristiana.

-- ORIENTE MÉDIO

RIADE:

Arábia Saudita executa 81 pessoas em um dia por crimes de 'terrorismo'

A Arábia Saudita executou 81 pessoas em um dia por diversos crimes ligados ao "terrorismo", superando o número total de execuções em 2021 no país.

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

AFP

