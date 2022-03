No Iraque, mísseis caem perto de consulado dos EUA, na região do Curdistão

A cidade de Erbil, na região do Curdistão, no norte do Iraque, foi atingida por uma série de mísseis na noite deste sábado, informou o governador Omid Khoshnaw, de acordo com a agência de notícias estatal iraquiana. Os projéteis caíram perto do consulado dos Estados Unidos, mas não está claro qual era o alvo, de acordo com as autoridades locais. Até o momento, não foram identificadas vítimas fatais do incidente. Além do consulado americano, a área também abriga um aeroporto.

