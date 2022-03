Nice empata com Montpellier (0-0) e se mantém na vice-liderança da Ligue 1

O Nice, em inferioridade numérica durante uma hora após a expulsão do zagueiro brasileiro Dante, resistiu e conseguiu arrancar um empate neste sábado (0-0) fora de casa contra o Montpellier (11º) consolidando o seu segundo lugar na tabela pela 28ª rodada da Ligue 1, enquanto o Nantes (7º) foi surpreendido em casa pelo Troyes (15º) perdendo por 1 a 0.

No Stade de la Mosson, Dante recebeu o cartão vermelho aos 35 minutos por puxar Elye Wahi na área, lance que também resultou na marcação do pênalti. Mas Téji Savanier, líder em campo do Montpellier, não soube aproveitar ao tentar uma 'cavadinha' que o goleiro Walter Benitez defendeu com facilidade (37).

Nada mudou no segundo tempo sob a chuva torrencial e com várias bolas que eram cruzadas na área de Nice.

Aos oito minutos da segunda etapa o atacante Valère Germain tentou mas a bola bateu na trave (53).

Apesar do empate, o Montpellier teve uma série ruim de quatro derrotas nas últimas cinco rodadas interrompida, enquanto o Nice (segundo com 50 pontos), time de melhor defesa do campeonato, pode ver seus perseguidores se aproximarem, especialmente o Olympique de Marselha (3º, com 47 pontos), que enfrenta o Brest neste domingo.

O Nice enfrenta o OM como visitante na próxima rodada, em um duelo importante na briga por vagas na Liga dos Campeões.

Vencer em Marselha "seria importante para deixarmos a nossa marca nesta reta final do campeonato", resumiu o meia Morgan Schneiderlin, do Nice.

Líder isolado e candidato incontestável ao título, o Paris Saint-Germain, doze pontos à frente do Nice, recebe o lanterna Bordeaux neste domingo.

A novidade, mais do que o resultado, será ver a reação dos torcedores do PSG, após a eliminação do time na quarta-feira pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid.

Membros de torcidas organizadas do Paris Saint-Germain exigiram a renúncia da diretoria do clube, um pedido que ocorre pela primeira vez desde a chegada ao clube francês dos donos catari em 2011, após a nova "decepção" sofrida na Champions.

"Direction Démission" ("Fora diretoria", em tradução livre), escreveu o Coletivo Ultras Paris (CUP) após essa nova eliminação antecipada na principal competição de clubes do futebol europeu, apelando no Twitter aos torcedores para se juntarem a eles para "mostrar o nosso descontentamento", "sem violência", durante o jogo contra o Bordeaux.

-- Jogos da 28ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Saint-Etienne 0 - 0

- Sábado:

Montpellier - Nice 0 - 0

Troyes - Nantes 1 - 0

- Domingo:

(09h00) PSG - Bordeaux

(11h00) Clermont-Ferrand FC - Lorient

Strasbourg - Monaco

Metz - Lens

Angers - Reims

(13h05) Lyon - Rennes

(16h45) Brest - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 62 27 19 5 3 56 24 32

2. Nice 50 28 15 6 7 38 21 17

3. Olympique de Marselha 47 27 13 8 6 39 25 14

4. Rennes 46 27 14 4 9 53 25 28

5. Strasbourg 44 27 12 8 7 49 32 17

6. Lille 43 28 11 10 7 37 35 2

7. Nantes 42 28 12 6 10 36 30 6

8. Monaco 41 27 11 8 8 40 29 11

9. Lyon 41 27 11 9 7 38 33 5

10. Lens 40 27 11 7 9 42 38 4

11. Montpellier 38 28 11 5 12 41 40 1

12. Brest 35 27 9 8 10 35 38 -3

13. Reims 32 27 7 11 9 31 31 0

14. Angers 29 27 7 8 12 31 40 -9

15. Troyes 28 28 7 7 14 26 41 -15

16. Clermont-Ferrand FC 28 27 7 7 13 27 46 -19

17. Saint-Etienne 26 28 6 8 14 28 50 -22

18. Lorient 24 27 5 9 13 22 43 -21

19. Metz 22 27 4 10 13 25 46 -21

20. Bordeaux 22 27 4 10 13 38 65 -27

