Nadal vence Korda de virada em Indian Wells; Medvedev estreia com vitória

O espanhol Rafael Nadal, o tenista com mais títulos de Grand Slam da história, saiu vitorioso de um novo grande desafio neste sábado em sua estreia no Masters 1000 em Indian Wells, onde Daniil Medvedev também iniciou sua trajetória com o status de número 1 do mundo com vitória.

Os dois grandes favoritos ao título no primeiro Masters 1000 da temporada, que poderão colidir nas semifinais, tiveram estreias muito diferentes no deserto de Indian Wells (Califórnia).

Nadal, de 35 anos, precisou de uma de suas lendárias viradas para vencer o americano Sebastian Korda, de 21 anos, com parciais de 6-2, 1-6 e 7-6 (7/3).

O espanhol chegou a ficar em desvantagem de 5 a 2 no último set, mas a pressão afetou o filho do ex-tenista Petr Korda e Nadal conseguiu manter sua invencibilidade em 2022 após 16 partidas.

"Ainda não sei como consegui", reconheceu mais tarde o espanhol. "Não joguei minha melhor partida, foi difícil (...) Sebastian jogou um tênis fantástico e teve muitas opções, mas o tênis é assim".

Nadal mantém um ritmo perfeito nesta temporada, na qual tem três troféus, incluindo o Aberto da Austrália, onde conseguiu virar após estar perdendo por dois sets a zero contra Medvedev na final.

Com essa vitória, ele alcançou 21 títulos de Grand Slam em seu retrospecto, batendo Novak Djokovic e Roger Federer nessa corrida.

Neste sábado, Nadal foi aplaudido de pé pelos quase 16 mil torcedores presentes em Indian Wells, a segunda maior quadra de tênis do mundo.

Seu jovem adversário, o irmão mais novo das estrelas do golfe Nelly e Jessica Korda, não teve chance no primeiro set, que ele viu escapar em 35 minutos.

No segundo set, o franzino tenista de Bradenton (Flórida) reagiu e elevou seu nível de jogo contra um Nadal que sentiu das condições quentes do deserto de Indian Wells.

No set final, Korda serviu em dois games para vencer o número 4 do mundo, mas Nadal, novamente se recusando a jogar a toalha, aproveitou a pressão sobre o americano para forçar o tie break e vencer.

Seu adversário na terceira rodada será o britânico Daniel Evans, número 29 do ranking da ATP.

No primeiro jogo do dia, o russo Medvedev também foi aplaudido pelo público americano na vitória por 6-3 e 6-2 sobre o tcheco Tomas Machac, a primeira desde que se tornou o número 1 do mundo.

"Muito obrigado pelos aplausos", agradeceu o tenista de Moscou na quadra central, onde a bandeira ucraniana tremula no topo junto com a dos Estados Unidos.

Medvedev, que recebeu algumas críticas por não condenar diretamente a ofensiva militar de Moscou na Ucrânia, tenta superar a pressão de ser o número 1 do mundo, um status que ele tomou de Djokovic há duas semanas.

Assim como seus colegas russos e bielorrussos, Medevedev deve competir sem a bandeira ou qualquer símbolo nacional de seu país.

"Em primeiro lugar, não cabe a mim decidir. Eu sigo as regras. Não posso fazer mais nada. No momento, a regra é que podemos sob nossa bandeira neutra", disse Medvedev.

"Além disso, o tênis é um esporte muito individual, até agora o que estamos vendo são mais (suspensões de) seleções ou alguns esportes coletivos (...) Vamos ver como a situação evolui", afirmou o russo, que vai enfrentar na terceira rodada o francês Gael Monfils (28º no ranking da ATP).

O espanhol Carlos Alcaraz, uma das grandes promessas do tênis mundial, venceu o americano Mackenzie McDonald por 6-3 e 6-3 em sua primeira vitória da carreira em Indian Wells aos 18 anos.

O também espanhol Roberto Bautista avançou com uma vitória sobre o americano Jeffrey Wolf por 6-3, 6-7 (3/7) e 7-6 (7/5).

No feminino houve a derrota da bielorrussa Aryna Sabalenka, terceira no ranking da WTA.

Sabalenka, que perdeu para a italiana Jasmine Paolini por 2-6, 6-3 e 6-3, era a tenista mais bem colocada neste torneio de categoria WTA 1000, depois que a tcheca Barbora Krejcikova desistiu de participar na última hora.

--- Resultados deste sábado no torneio de Indian Wells:

- Masculino

Segunda fase

Daniil Medvedev (RUS/N.1) x Tomás Machac (CZE) 6-3, 6-2

Gael Monfils (FRA/N.26) x Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.19) x Mackenzie McDonald (EUA) 6-3, 6-3

Roberto Bautista (ESP/N.15) x Jeffrey Wolf (EUA) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5)

Cameron Norrie (GBR/N.12) x Pedro Martínez (ESP) 6-3, 6-3

Rafael Nadal (ESP/N.4) x Sebastian Korda (EUA) 6-2, 1-6, 7-6 (7/3)

Daniel Evans (GBR/N.27) x Federico Coria (ARG) 6-2, 6-0

Reilly Opelka (EUA/N.17) x Lorenzo Musetti (ITA) 6-1, 6-4

Casper Ruud (NOR/N.8) x Christopher Eubanks (EUA) 7-6 (7/5), 6-2

- Feminino

Segunda fase

Markéta Vondrousová (CZE/N.30) x Magdalena Frech (POL) 6-1, 6-3

Anett Kontaveit (EST/N.4) x Kristína Kucová (SVK) 6-4, 6-1

Maria Sakkari (GRE/N.6) x Katerina Siniaková (CZE) 6-3, 7-5

Petra Kvitova (CZE/N.27) x Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

Elise Mertens (BEL/N.20) x Marta Kostyuk (UCR) 6-2, 6-1

Elena Rybakina (CAZ/N.17) x Alison Van Uytvanck (BEL) 6-1, 7-5

Viktorija Golubic (SUI/N.31) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-3, 2-6, 6-4

Jasmine Paolini (ITA) x Aryna Sabalenka (BLR/N.2) 2-6, 6-3, 6-3

