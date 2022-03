Juventus vence Sampdoria (3-1) e coloca pressão sobre os três primeiros colocados

A Juventus (4ª) sofreu mas venceu a Sampdoria (16ª) por 3 a 1, neste sábado, em Gênova, pela 29ª rodada, resultado que permite aos 'bianconeri' aumentar a pressão sobre os três primeiros colocados,

Álvaro Morata fez quase tudo na partida. O jogador da seleção espanhola foi autor de uma dobradinha (aos 34 minutos de pênalti e aos 88 de cabeça), mas também foi o protagonista ao desvio de forma involuntária um tiro livre direto que permitiu à Sampdoria diminuir para 2 a 1, em uma cobrança de Abdelhamid Sabiri (84).

Dominada no segundo tempo depois de ter controlado bem a primeira etapa, a Juve não teve falta de sorte no geral, depois de um gol dado de presente pelo zagueiro adversário Maya Yoshida que marcou contra aos 23 minutos e de um pênalti perdido pelos genoveses, com o goleiro Wojciech Szczesny defendendo uma cobrança de Antonio Candreva (74) após um toque de mão de Adrien Rabiot na área.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os bianconeri, agora invictos há quinze jogos, estão provisoriamente quatro pontos atrás do líder Milan (que disputou um jogo a menos), dois pontos atrás da Inter de Milão (2º, dois jogos a menos) e apenas um ponto atrás do Napoli (3º, um jogo a menos).

Os rossoneri têm a chance de recuperar o fôlego ainda neste sábado contra o Empoli (13º).

Já a Sampdoria sofreu sua terceira derrota consecutiva e segue na 16ª posição, quatro pontos à frente da primeira posição na zona de rebaixamento (ocupada pelo Venezia, 18º).

-- Jogos da 29ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Salernitana - Sassuolo 2 - 2

Spezia - Cagliari 2 - 0

Sampdoria - Juventus 1 - 3

Milan - Empoli

- Domingo:

(08h30) Fiorentina - Bologna

(11h00) Hellas Verona - Napoli

(14h00) Atalanta - Genoa

Udinese - Roma

(16h45) Torino - Inter

- Segunda-feira:

(16h45) Lazio - Unione Venezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 60 28 18 6 4 54 29 25

2. Inter 58 27 17 7 3 60 22 38

3. Napoli 57 28 17 6 5 49 20 29

4. Juventus 56 29 16 8 5 45 26 19

5. Atalanta 47 27 13 8 6 50 31 19

6. Roma 47 28 14 5 9 46 34 12

7. Lazio 46 28 13 7 8 57 42 15

8. Fiorentina 43 27 13 4 10 46 37 9

9. Hellas Verona 41 28 11 8 9 53 44 9

10. Sassuolo 40 29 10 10 9 51 48 3

11. Torino 34 27 9 7 11 33 28 5

12. Bologna 33 27 9 6 12 32 42 -10

13. Empoli 32 28 8 8 12 40 53 -13

14. Udinese 29 26 6 11 9 34 43 -9

15. Spezia 29 29 8 5 16 30 50 -20

16. Sampdoria 26 29 7 5 17 37 51 -14

17. Cagliari 25 29 5 10 14 28 53 -25

18. Unione Venezia 22 27 5 7 15 25 51 -26

19. Genoa 18 28 1 15 12 22 47 -25

20. Salernitana 16 27 3 7 17 22 63 -41

./bds/alu/lve/dam/psr/aam

Tags