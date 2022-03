Hamilton não acredita que vá lutar pela vitória "por enquanto"

"No momento, não acho que vamos lutar pela vitória, mas o carro tem potencial para alcançá-la", disse o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, no último dia de testes de pré-temporada no circuito do Bahrein.

"A semana que vem (no primeiro Grande Prêmio, no mesmo circuito), nós teremos um teste muito melhor de nosso ritmo, mas eu não acho que as pessoas vão ter uma surpresa, talvez...", acrescentou o heptacampeão mundial.

"Tenho certeza de que todo mundo pode perceber, não somos os mais rápidos no momento", disse o atual vice-campeão do mundo, atrás do holandês Max Verstappen (Red Bull).

"A Ferrari parece ser a mais rápida e talvez a Red Bull, e depois nós ou a McLaren, não sei. Atualmente não estamos no topo", alertou Hamilton.

A fiabilidade do seu carro durante os seis dias de testes em Barcelona no final de fevereiro e no circuito de Sakhir a partir de quinta-feira "é positiva", segundo o piloto inglês de 37 anos, que vai correr com o seu compatriota George Russell como companheiro de equipe.

"Acabamos sabendo que ainda há muito trabalho pela frente", reconheceu Hamilton, que venceu o GP do Bahrein no ano passado depois de ser dominado pelos Red Bulls nos testes de pré-temporada.

