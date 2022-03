Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro da história em jogos oficiais

Com seu hat-trick na vitória sobre o Tottenham, neste sábado, Cristiano Ronaldo chegou a 807 gols marcados em jogos oficiais, superando os 805 atribuídos ao austríaco e checoslovaco Josef Bican, que era considerado até o momento o maior artilheiro da história (1931-1955).

Com 807 gols marcados desde a sua estreia como profissional em 2002, o craque português já pode reivindicar para si o título de maior goleador da história do futebol, mesmo que esse título simbólico ainda seja motivo de debate, com números que diferem segundo as fontes e os jogos levados em consideração ou não.

Cristiano Ronaldo abriu o placar com um chute de 25 metros no ângulo superior (12) antes de voltar a colocar a sua equipe em vantagem de dentro da área (38), três minutos depois do empate por Harry Kane para o Tottenham, de pênalti.

O português voltou a colocar sua equipe na frente com uma cabeçada (82), depois de o Tottenham ter empatado.

O português rompeu a barreira dos 800 gols no início de dezembro, com uma dobradinha diante do Arsenal (3-2).

CR7 marcou 691 gols com as equipes em que jogou ao longo de sua carreira (Sporting, Manchester United em duas ocasiões, Real Madrid e Juventus), e 115 com Portugal, o que também o torna o maior artilheiro da história das seleções.

Já Pelé reivindica, em sua conta do Instagram, ter marcado 1.283 gols ao longo de sua carreira, contando partidas não oficiais. A maioria das fontes, porém, concorda que o "Rei" marcou 767 gols em partidas oficiais.

Outro lendário brasileiro, o ex-atacante Romário, reivindica ter superado em sua "conta pessoal" a barreira dos 1.000 gols, contando os marcados nas categorias de base, em amistosos e jogos comemorativos. Outras fontes atribuem 772 a ele.

