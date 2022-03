Corte do Texas suspende investigações sobre pais de menores transgênero

Um juiz do Texas bloqueou nesta sexta-feira as investigações sobre os pais de menores transgênero, detendo temporariamente uma ordem polêmica do governador daquele estado americano.

"Vitória!", tuitou a União Americana de Liberdades Civis (Aclu). "Um juiz bloqueou as ações ilegais do governador Greg Abbott e do DFPS texano que têm como alvo o atendimento médico essencial para a juventude transgênero", acrescentou, referindo-se ao Departamento de Serviços Familiares e de Proteção do estado.

A juíza Amy Clark decidiu que a diretiva de Abbott era inconstitucional, ao afirmar que os menores transgênero e seus pais sofreriam "um dano iminente e irreparável" se a mesma não fosse detida, reportou o jornal "Houston Chronicle".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Abbott emitiu a ordem no mês passado, para que o DFPS do Texas investigasse casos de menores que recebiam medicamento e "procedimentos de mudança de sexo", o que "constitui abuso infantil, segundo a lei vigente no Texas", alegou.

O republicano Ken Paxton, procurador do Texas, disse que apelaria da decisão. "Um juiz democrata tenta impedir investigações legais e necessárias sobre aqueles que tentam abusar de nossos filhos por meio de cirurgias trans e prescrições de medicamentos", tuitou. "Vou apelar. Vencerei esta luta para proteger nossas crianças do Texas."

rle/vgr/sw/jh/atm/dga/lb

Tags